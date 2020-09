8 sep 2020

Durante una década, David Bustamante y Paula Echevarría fueron una de las parejas modelo del panorama nacional. Y en sus vacaciones idílicas y cenas con amigos, solía aparecer él, el coreógrafo Poty Castillo. Sin embargo, el punto y final del matrimonio, con sus más y sus menos, supuso también la ruptura de la relación para este con uno de ellos.

Sí, Poty y David jamás volvieron a tener el vínculo del pasado. Y no lo han recuperado. Porque la pregunta sobre cómo se lleva con el exmatrimonio, es una constante para él desde que comenzaran esos movimientos para poner fin, de manera burocrática, a la relación. Durante la clausura del Festival de Cine de Vitoria, se ha vuelto a pronunciar ante la insistencia de la prensa.

"Lo quiero mucho, es un tío extraordinario, un grandísimo artista, pero la relación es inexistente", explicaba Poty sobre en qué momento se encuentra ahora mismo con el cantante. En cambio, con Echevarría, la situación es bien distinta: "Con Paula seguimos siendo superamigos, las familias unidas, ella con su pareja y ya está".

Castillo aprovechaba para sacar una lectura positiva al verano tan diferente que hemos tenido que vivir: el que será recordado por los movimientos más que controlados. "Me ha venido muy bien. He estado 104 días sin moverme de casa. Viajo muchísimo y he podido disfrutar de mi casa, de mi familia y del tiempo, que antes no tenía tiempo para nada", reflexionaba.