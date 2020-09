8 sep 2020

Omar Montes es de nuevo noticia. Y esta vez no lo es por su música. Ni siquiera por alguno de los múltiples gestos solidarios con los que nos ha sorprendido en más de una ocasión. No. El ex de Chabelita Pantoja se convertía en 'trending topic' después de que comenzaran a circular un par de vídeos en los que se le puede ver, junto a unos amigos, en una pelea callejera.

En las imágenes se muestra un más que evidente barullo, pero sí se ve a Omar junto a un grupo de amigos arremeter contra una persona. Y por lo que se comenta en las redes sociales, fue una encerrona en la que estos acorralaban a un chaval al que, a la vez, increpaban al grito de "maricón de mierda".

Además, se escucha a Omar cómo pide que se relajen, puesto que le pueden buscar un lío de los gordos, y cómo la grabación termina con alguien poniendo la mano delante de la cámara para que se deje de filmar esa escena cargada de violencia que flaco favor le va a hacer a la hora de encontrar bolos con las que relanzar su carrera.

Qué valiente es Omar Montes y sus amigos yendo todos contra uno.



Y llamarlo "maricón de mierda".



— (@MrPinte) September 8, 2020

Por el momento Montes no ha dado la cara para defenderse, pero no dudamos de que lo hará no tardando en algún plató de televisión. Por el momento, su imagen queda más que dañada después de que ese vídeo haya circulado a gran velocidad en las redes.