9 sep 2020

De Vallecas a Pozuelo de Alarcón, a La Finca. Ese es el movimiento que han realizado Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La presentadora mostraba estos días en sus redes sociales lo aburrido y duro que es hacer una mudanza, con sus cajas por medio. "Todo el día deshaciendo cajas. Necesitaré yoga para el dolor de espalda", advertía en sus 'stories' de Instagram.

La pareja se ha marchado a esa zona en la que tendrán de vecinos, entre otros, a Iker Casillas y Sara Carbonero (recién llegados de Oporto y puede que con miras a mudarse a otra zona de la capital) o Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Pero lo ha hecho de alquiler, tal y como le explicó Cristina a David Broncano en aquella entrevista de hace unos meses en 'La Resistencia'.

Eso sí, un alquiler que será elevado, puesto que la propiedad estaría valorada nada menos que en dos millones y medio de euros. Un chalé en el que cuentan con una piscina privada para que Pedroche apure los últimos baños de sol con esa colección de bikinis que nos ha enseñado en sus redes este verano.

"Reconozco que todo el mes de agosto con el curso de yoga y el trabajo me he tomado la mudanza con mucha tranquilidad. Pero estas son las últimas cajas. Ya no queda casi nada. Hacer una mudanza es horrible, madre mía. La cantidad de cosas que tenía: todo lo que he donado, todo lo que he regalado... Claro mis amigas más felices que nunca. Ya me queda poquito. Eso sí, como la casa es de alquiler en cuanto me quiera dar cuenta tengo que hacer otra mudanza", decía hace unas horas ella, tirando de sentido del humor.

Ahora, podremos ir descubriendo los nuevos rincones en los que se fotografiará para ofrecer esas escenas de su vida cotidiana a sus 'followers': desde las posturas de yoga tirada en el suelo hasta los posados más sensuales en la bañera. Con su cambio de aires, tendremos novedades que analizar no tardando.