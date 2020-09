9 sep 2020

¿Se acabó el debate? No sabemos, pero lo cierto es que la frase de Carmen Borrego es contundente, y que la relación entre esta y Rocío Carrasco, como es más que sabido, es casi como si fueran hermanas. Así que, tiene toda la credibilidad del mundo y serviría, al menos, para suavizar los continuos rumores sobre esa posible reconciliación entre Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Ha sido en la revista 'Lecturas' donde, con rotundidad, la hija de María Teresa Campos ha sentenciado: "Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija". Sin dar lugar a queden resquicios para que se cuelen las dudas razonables. ¿Se sentarán frente a frente algún día? Es poco probable, pero deja claro que el dolor de su amiga es tal, que no puede hacer como si nada, por mucho que la otra persona sea su hija.

Carmen aprovecha, en este inicio de curso, para hacer una autocrítica por ese momento en el que decidió pasar de detrás a delante de las cámaras. Cree que no fue un buen paso en su carrera profesional. "Estoy cabreada. Tengo 53 años y hace cinco tomé la decisión de cambiar mi vida profesional. Creo que he cometido un gran error. Me arrepiento. He estado detrás de las cámaras, quizás esto me da el poder saber lo que se está haciendo…", explica.

No menos enfadad se muestra cuando habla de ese coronavirus por el que pasó y que se puso en tela de juicio desde la opinión pública y varios medios de comunicación que hubiera tenido. "Se ha dicho que he ido de víctima. He estado 30 días metida en una habitación, pero a todo te acostumbras", explica en esa entrevista que va a traer cola por esa declaración inicial sobre Rocío Carrasco.