20 jul 2020

Muy a su pesar, Rocío Carrasco sigue estando de actualidad. Su tío Amador Mohedano (al que por cierto ya ha amenazado con demandar por los comentarios que hizo de ella y de su marido, Fidel Albiac, hace una semana en 'Sábado Deluxe') volvía a la carga este fin de semana en 'Viva la vida', con el añadido al espectáculo de que tenía delante a Terelu Campos, gran defensora de su sobrina.

"Yo cuento un caso porque me lo hay dicho a mí María Teresa Campos y la verdad es que te quedas harto de que si su hija, que esto y lo otro. A mí se me rompe el alma cuando veo a la niña en la isla con el tema del coronavirus que llaman los familiares y no le llaman a ella su madre. La verdad es que me dolió mucho", comenzaba Amador, añadiendo: "A María Teresa, que la respeto, que me dijera eso, pensé: 'Cómo tiene esto si me dice a mí que Fidel y Rocío Carrasco le han tratado tan mal, le han faltado al respeto".

"Que quiera a María Teresa Campos, a Terelu y a Carmen Borrego me parece fantástico, pero que no deje a la familia marginada y detrás y encima presumiendo como que son muy amigas, que son de toda la vida", continuaba Amador, que, por alusiones, se llevaba la respuesta de Terelu: "Que yo diga que quiero a tu sobrina y que ella me quiera, forma parte de la vida. Yo no mando en los sentimientos de tu sobrina, no le digo a quién tiene que querer y a quién no. Solo faltaría. Los problemas que tengáis vosotros forma parte de vosotros, no es cosa de mi familia de sangre. He dicho muchas veces que estoy a su lado acompañándola y que no la juzgo. Nada más".

El hermano de Rocío Jurado volvía a la carga: "Que la queráis y que ella os quiera. También entiendo que gente que sois más mayores le podéis dar un consejo de que esto no es normal, que son tus hijos. Me molesta que parece que la familia de ella son las Campos. Ponte en mi lugar". Y por supuesto, la hija de la Campos, se ponía en ese lugar: "Nunca he hablado de lo que he hablado con tu sobrina. Jamás Rocío Carrasco me ha dicho nada. Entiendo que te pueda doler que tu sobrina quiera a mi madre. Que la dejen en paz, que ya es suficiente mayor para dejarla en paz. Me imagino que a tu sobrina Rocío le molestará que su madre es otra con otro nombre".

Amador justificaba esa relación de Rocío Flores con la mujer de su padre: "Después de 7 años que no tiene relación y otra persona se acerca y le da consejos y cariño, creo que es fácil". Un argumento que Terelu se llevaba a su terreno: "Entonces os tiene que valer a vosotros que ella considere a otra persona su madre y entenderás que ella haya encontrado un refugio en nosotros. Tiene que valer para las dos partes".

La tensión iba en aumento y la colaboradora de Telecinco le lanzaba una pregunta muy contundente: "¿Por qué crees que tu sobrina no te quiere?". Amador se defendía: "He dicho que posiblemente yo sea con el que tenga más problemas de entendimiento. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con mi hermana Gloria? ¿Qué pasa con su hermana Gloria Camila y su hermano que está en un centro y ni pregunta? ¿Qué pasa con sus hijos?".

Y Terelu no tenía problema en acometer otra embestida: "¿Qué ha pasado para que del padre de los hijos de tu sobrina hayáis dicho lo más grande y ahora es una persona maravillosa? ¿Habéis visto el sufrimiento de Rocío Jurado y de buenas a primeras ya es maravilloso?". Amador, por supuesto, tenía respuesta: "El tiempo pasa y él ha ido demostrando. He tenido a mis sobrinos y me han hablado de cosas y los niños siempre dicen la verdad. He visto a un padre que se ha preocupado de sus hijos para todo y he visto a una madre que no se ha preocupado para nada. Pasamos un poco página, no tengo una relación con David de irme a ningún sitio, pero nos saludamos y podemos tener una conversación".

Después de largos minutos de tiras y aflojas, Terelu, que ya ha señalado que lo pasa mal cuando se tiene que poner en la tesitura de dar la cara por su amiga, le daba un consejo a Mohedano: "Si la quieres, intentad hacer las cosas de otra manera. Las conversaciones de Rocío con su tío han sido de cariño. Me acuerdo de una que te regañaba que había problemas con Rosa y ella te regañaba a ti de forma cariñosa". Y le recordaba que, conociendo a Rocío, sabe de sobre que no habrá una repuesta ante los focos, y que quizás sea eso de lo que se valgan para esta guerra sin cuartel en la que Carrasco está sola.