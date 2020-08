29 ago 2020

No es la primera vez que lo hace, pero quizás esta reflexión que hace Laura Escanessobre la maternidad este fin de semana, sea la más profunda de todas desde que llegó al mundo Roma, su hija. Lo ha hecho en Instagram, recién levantada. A modo de buenos días para todos sus 'followers' según se levantaran de la cama este sábado.

Lo ha hecho en dos 'stories'. "Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini. Juego a 'Animal crossing'. Me opero el pecho. Me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine. Voy de compras. Me maquillo. Escribo. Contesto a mis 'haters'. Hago 'stories' desde el sofá. Hago vídeos tontos. Me río... Vivo", comienza el primero de ellos.

"También cambio pañales. Doy biberones. Acuesto a mi bebé. Duermo con mi bebé. Juego. Exploro la casa. El jardín. Le quito césped de la boca. Me baño con ella. Cocino para que decida no comer nada. Me desespero. Me sonríe. Se me pasa. Paseamos", continua la 'influencer', que deja claro que no hay ninguna actividad que haya dejado de lado tras la llegada del bebé.

En el segundo de los pantallazos hace una advertencia: "Y ojo, que no voy de súper mamá ni mucho menos. Cada uno se organiza como puede, como considera y como pueda permitirse. No soy mejor. Pero tampoco peor".

"Si tienes ayuda, porque tienes ayuda. Si tiras de los abuelos, porque te lo crían los abuelos. Si no tienes opción y empieza la escuela infantil, porque es muy pequeño. Si sales, porque sales. Si no sales, porque no tienes vida y eres muy aburrida. Si das el pecho más de un año, que es muy mayor. Si no lo das, es lo peor que le podías hacer a tu hijo. Si haces BLW -'baby led weaning', dar alimentos enteros, troceados, a los niños desde que arranca la alimentación complementaria a los 6 meses de vida-, que no comen nada. Si das triturados, que así no aprenden. Si porteas, que los acostumbras. Y así hasta el infinito y más allá", termina este texto con el que pretende hacernos pensar.