11 sep 2020

El pasado mes de agosto, el nombre de Asdrúbal, el que fuera marido de Bibiana Fernández entre 2000 y 2003 regresaba a escena. Lo hacía por unas informaciones que irrumpían en la actualidad y que hablaban de que este había sido detenido hasta en cuatro ocasiones por robo, vandalismo, hurto y conducir sin carné. El modelo se ha cansado de escuchar estas acusaciones y ha decidido dar la cara y ofrecer su explicación de los hechos.

Era este jueves, en 'El programa de Ana Rosa' (donde, por cierto, es colaboradora Bibiana), donde daba su versión de lo sucedido. "Me encuentro bien, trabajando, luchando y un poco molesto por la cantidad de sandeces y de mentiras que se están diciendo", comenzaba, para alejar los rumores que han señalado que lleva una "mala vida".

"Estuve en prisión preventiva. Estuve detenido y no lo voy a negar. Fue un pequeño error, aparte quiero que quede bien claro que en la prisión estuve cinco días. Me cogió como el fin de semana y después no te sacan hasta que no pagan la fianza", reconoce antes de detallar el delito que le llevó a estar entre rejas en una prisión de Florida, donde reside actualmente.

Fue una tontería, mal hecho, no robé nada"

"No es por un robo, es un intento de robo en tercer grado. En este país hay unas leyes muy duras. Fue una tontería, mal hecho, no robé nada. Me metí en un terreno y el dueño de la casa llamó a la policía", dejaba claro Asdrúbal, reconociendo ese error que, según sus palabras, se ha exagerado con un montón de "mentiras y sandeces".

Por su parte, su exmujer, también salía en su defensa: "Yo sigo queriendo mucho a Asdrúbal y le pregunté inmediatamente cuando salió esta noticia. El día de su cumpleaños volví a hablar con el y me dijo que había habido una detención, pero no me explicó nada más. Yo me creo lo que él me cuenta porque si no, no le pregunto".