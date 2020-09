16 sep 2020

Lo adelantó, en exclusiva, la revista 'Hoy Corazón' el pasado fin de semana: los planes de cambio de vida de Chabelita Pantoja (su espectacular cambio físico durante el encierro) pasaban por convertirse en universitaria. En aquella información se explicaba que la hija de Isabel Pantoja se había presentado a las pruebas de acceso y que estaba a la espera de la nota para matricularse en Filología Inglesa o Derecho (sabemos cómo será su vida universitaria).

Pues bien, ha aprobado y será esa segunda carrera la que curse la joven, que de un año a esta parte parece haberse centrado y estar dispuesta a demostrar lo que siempre ha mantenido su madre: que era una pena que hubiese dejado los estudios porque tenía aptitudes e inteligencia de sobra para haber continuado.

Es ella misma quien ha confirmado, en una entrevista con 'Lecturas', que será la primera Pantoja universitaria. Estudiará Derecho en Cádiz y, sostiene, lo hará por defender el honor de su madre. Una madre que, relata, no pudo contener la emoción cuando le dio la noticia de que todos esos meses de encierro y estudio habían dado sus frutos, que había conseguido el objetivo.

Cuenta cómo, durante el confinamiento, le picó el gusanillo y decidió aprovechar el tiempo preparándose esa prueba de acceso para mayores de 25 años. Una manera más que acertada para cambiar una vida que siempre ha estado expuesta a los medios de comunicación y envuelta en unas polémicas que, desde hace muchos meses, no existen. Y se defiende asegurando que, si bien le ha gustado siempre salir, no tanto como se ha hecho creer, que no es una santa, pero tampoco el diablo.

Con esta parte de su vida clarificada, ahora solo espera ese momento en el que Asraf, el hombre por el que nadie daba un duro que durase más de dos telediarios, le coloque un anillo y puedan comenzar a preparar la boda.