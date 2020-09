18 sep 2020

Por si el clan Campos tuviese poco en las últimas semanas, ayer por la tarde, 'Sálvame', abría un nuevo melón. Kiko Hernández hacía una advertencia antes de que el programa sacase a la luz unos audios en los que Alejandra Rubio ponía a caer de un burro a Anita Matamoros y a una expareja que podrían haber compartido, e tiempos pretéritos, una de sus mejores amigas: "Terelu, ojo, tu hija está obsesionada con la televisión nivel Lydia Lozano".

"Obsesionada de contar los minutos que sales en televisión, en pantalla. Esta tarde vas a saber quién te ha traicionado y es un ex tuyo", se dirigía a ella, directamente, Kiko, dejado sobre la mesa que iba a saber perfectamente quién había filtrado esos audios que dejan su imagen por los suelos.

"Me está contando Gina que ha visto la tele, que han hablado… y que no han hablado de Anita… ¡Qué chaval! Que no han hablado de la de Kiko Matamoros. ¡Que se joda!", se escucha a Alejandra, que continúa con una acusación muy grave que puede haber herido de muerte la amistad: "Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy… Porque te interesa este mundito, te interesa mucho… que eres tonto con que vas a ir a 'Sálvame'… A ver si se te va a caer el puto pelo… Y de paso te vas con la… de Anita Matamoros".

Desde el programa se advertía que se habían omitido frases que no eran aptas para su emisión. El director, David Valldeperas, revelaba que había hablado con Terelu y que estaba fastidiada por las polémicas en las que se está viendo envuelta su hija en los últimos días (recordemos que ha recibido fuertes críticas por el posado que ha realizado con su abuela, María Teresa Campos, en la portada de la revista 'Hola').

"Ella está acostumbrada a estas historias, pero Alejandra está empezando. Alejandra le ha dicho a Terelu que jamás ha compartido novio con Anita Matamoros", eran las palabras de Valldeperas, que dejaba claro que Terelu no había pedido que no se emitieran las grabaciones y que remataba: "Estaba preocupada. Le preocupa qué pasa. Hemos estado hablando de la situación que le espera… Alejandra sí que estaba llorando".