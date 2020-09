11 sep 2020

A Antonio David Flores se le ha acabado la paciencia con las Campos. Lo había advertido la tarde anterior, que tenía información de sobra como para darles donde más les dolía y devolver el golpe que supuso ver a Carmen Borrego este miércoles hablando de que Rocío Carrascono perdonará jamás a su hija. El exguardia civil no piensa dejar que se hable alegremente de la joven. Pero lo que no esperábamos era el bombazo que iba a soltar.

Muy enfadado, Antonio empezaba con fuerza sus declaraciones sobre ellas: "No voy a consentir que esas tres mujeres hablen así de mi hija, que se pongan a fregar portales si quieren vivir en Aravaca o comer en La Moraleja que los palmeros no están en 'Sálvame', que los palmeros los tienes ella en su círculo más cercano".

Mirando a Kike Calleja, buen amigo sobre todo de Terelu Campos, continuaba con su desahogo: "Mi hija lo único que ha dicho es que quiere reconciliarse con su madre, que lo haría en privado, y les digo una cosa que tampoco le hace falta a mi hija su madre. Bastante has tragado de tus amigas y la representación de la lealtad a ver cuál es la suya".

Era entonces cuando salía el 'premio gordo' a escena: "Que Carmen Borrego tire para adelante, que aquí estoy yo para defender a mi hija, que vamos para adelante a la guerra, que hable ella de su primera separación y por qué le dieron la custodia al padre de sus hijos y que hable de su hermano el de Málaga". Sí, hablaba de un hermano secreto que tendrían las Campos y del que, hasta el momento, no se había oído hablar jamás.

"Que intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda, no ves que me han tocado lo que me duele. Que no lo pago contigo pero estás defendiendo algo que no tiene sentido y que es injustificable", terminaba su discurso, habiendo dejado esa información a la luz que, seguro, da mucho que hablar en los próximos días (o semanas).