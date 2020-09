19 sep 2020

El pasado 6 de septiembre, Luis Larrodera despidió 'La heladería', el programa con el que nos ha acompañado durante el verano, desde la Cadena Ser.

Luis Larrodera Ha sido una experiencia diferente en un verano distinto. Me siento feliz porque he aprendido un montón y lo he pasado muy bien, a pesar de que ha sido una temporada muy intensa. Por un lado, mi primer año de un morning show, con un horario absolutamente distinto al mío, porque yo soy de trasnochar. Por otro, porque ha sido un año complejo para todos. El programa no ha parado. Al principio del confinamiento, lo presentaba desde casa. Después, empecé a acudir al estudio con un permiso especial. Hay cosas que no imaginé nunca que iba a ver, por ejemplo: la Gran Vía desierta. Era como una película distópica.

H.C. Como en Abre los ojos de Alejandro Amenábar…

L.L. Exacto. Pues, eso lo he vivido y es impactante. Solo veías pasar, de vez en cuando, algún coche de policía.

H.C. El día 6 terminó el programa de verano y 10 días después celebró su cumpleaños.

L.L. Para mí, septiembre es un mes muy bonito, aunque el 16 era cuando empezaba el colegio en Zaragoza, con lo cual, de crío, nunca tuve fiesta de amigos, porque era un día extraño. Llevaba caramelos a clase, que es lo que se estilaba.

H.C. Ha llovido desde entonces, porque este septiembre han caído 47 y cuando uno cumple años es inevitable echar la vista atrás y hacer balance…

L.L. Por supuesto, pero hay otros instantes en la vida en los que suelo hacerlo. Por ejemplo: cuando termina o empieza un proyecto, cuando surgen cosas y echas la vista atrás y dices: «¿qué me ha traído aquí?». En esos momentos soy más nostálgico. Yo no soy consciente de haber vivido la crisis de los 40, aunque tengo que preguntarle a mi mujer, porque quienes ven nuestras neuras son los que están a nuestro alrededor.

Luis Larrodera colabora con varias fundaciones. pinit

H.C. Hablando de nostalgia, ¿cómo recuerda a aquel Luis que, con solo 15 años, empezaba en la radio?

L.L. Con una ilusión parecida a la de ahora y, si soy más exacto, con la que tuve el año pasado, por estas fechas, cuando comencé Atrévete (Cadena Dial). Era algo desconocido… Había hecho noticias, programas de entretenimiento, radiofórmula, programas deportivos, pero el morning show, como tal, tenía ese punto de novedad que hizo que tuviera muchos nervios. Este año, con el inicio de temporada, igual. La noche de domingo a lunes dormí dos horas.

H.C. ¿Qué da más vértigo, Luis, recordar el pasado o fabular con el futuro?

L.L. Dejé de jugar con el futuro cuando fui consciente de que no dominaba esa posibilidad. Intentas marcar los tiempos, pero te das cuenta de que, a veces, hay una bofetada de realidad que dice: «¡Eh!, pasará cuando toque». No me puedo quejar, porque yo he cumplido varios sueños, pero no he decidido yo cuándo cumplirlos, lo cual no quita que siga soñando.

H.C, ¿Cómo se presenta esta temporada?

L.L. Sigo con Atrévete y con las locuciones de Ven a cenar conmigo, porque Mediaset ha encargado nuevas entregas.

H.C. Se lo tiene que pasar…

L.L. ¡Es divertido y gratificante! Es un formato que había disfrutado como espectador. Son tan buenos mis compañeros…

"Desde que soy padre, mi preocupación es que a mis hijas no les falte nada"

H.C. El trabajo de edición de ese programa es espectacular…

L.L. Los que trabajamos en televisión, sabemos que es un trabajo totalmente artesanal… Me siento muy afortunado de estar en este equipo.

H.C. Toca tantos palos… es guionista, monologuista, presentador, actor, director… Pero hoy quiero hablar de otra faceta, la de ser un hombre solidario. Una de sus últimas acciones: presentar El gran reto solidario, del Comité de emergencia para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia entre los sectores más vulnerables de la población. La gala duró siete horas...

L.L. Fue un maratón de redes sociales, en el que tuve la oportunidad de aportar mi granito de arena, grabando, previamente, la voz en off. Fue un trabajo intenso porque tienes que mandar el mensaje muy claro con un tono más neutro, apelando a la conciencia.

H.C. Se recaudaron casi 160.000 euros para financiar proyectos de Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, ONG integrantes del Comité de Emergencia

L.L. ¡Una barbaridad! y se siguió recibiendo dinero después del evento. Fue una celebración de la solidaridad.

H.C. Hablando de solidaridad, hay un libro de mini relatos, que nació de una manera casual, en Twitter, cuyos beneficios por derechos de autor, se destinaron a la Fundación Menudos Corazones. Háblenos de su Tuitero enamorado.

L.L. Nace porque yo soy muy «moñas» (Risas). A mí lo sentimental me ha acompañado durante toda la vida. Utilicé Twitter durante un año como cuaderno de anotaciones. Mi amigo Pedro Llamas, que hizo ese ejercicio de escribir un mini relato diario, adaptándose a los 140 caracteres, me invitó a hacerlo. Empecé poco a poco y de los 365 días del año, debí escribir unos 320, pero esos relatos se quedaron en mi móvil, guardados en mi perfil. Un día, José Mª Íñigo los leyó y me dijo que debía publicarlo y que, además, el libro tendría que llamarse: Un tuitero enamorado. Yo le dije que, si lo hacía, utilizaría el título y me contestó: «Sin problema, te lo regalo». Tiempo más tarde llamé a una serie de ilustradores aragoneses y les propuse participar. Una vez maquetado, lo llevé a Menudos Corazones, una Fundación que ayuda a los niños con cardiopatías y a sus familias. Dentro de las fundaciones que conozco es una de las más activas, generosas y entregadas y me pareció que tenía que ser para ellos. Una editorial pequeñita lo convirtió en realidad y me hizo muy feliz.

H.C. ¿Qué es lo que más le preocupa?

L.L. Desde que soy papá: mis hijas. A partir del momento en que nació Marina, mi vida son ella y su hermana, Jimena. Mi preocupación es que a ellas no les falte nada y que el mundo que les dejemos esté bien.