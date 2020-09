20 sep 2020

Ha sido la propia Fabiola Martínez quien ha compartido la noticia a través de sus redes sociales: "Llegó el #corona a nuestra vida... Kike ha dado positivo en una prueba PCR así que nos toca #cuarentena hasta dar negativo. Él se encuentra bien, está asintomático. Dios quiera que siga así hasta que todo pase. Os iré contado. Bso a todos ", escribía la mujer de Bertín Osborne a sus seguidores.

Cuando se decretó el estado de alarma, Fabiola confesó su preocupación por la situación, ya que su hijo, debido a la parálisis que sufre, entra dentro de la población de riesgo, "Aunque los niños no corren casi peligro, uno con discapacidad es muy vulnerable. Una gripe normal se puede complicar, no me quiero imaginar lo que supondría el coronavirus" explicaba.

Aunque ahora que están viviendo esta situación, no ha podido contener sus sentimientos de impotencia, "Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos… y todo lo que indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus tenemos que aprender a convivir como nos ha pasado con muchas enfermedades a lo largo de la historia. Esta va a ser una más de la que habremos aprendido", confesaba.