21 sep 2020

Seguimos a vueltas con el tema de esa relación rota entre Kiko Matamoros y su hija Anita. Una situación que, a modo de ver del colaborador, ha favorecido su exmujer y madre de la joven, Makoke. Y este fin de semana volvió a señalarla, tachándola de manipuladora.

Más allá de ese dardo a Makoke, aprovechaba su presencia para esclarecer algunos de esos detalles que llevaron a Kiko, el pasado mes de junio, a bloquear a su hija en las redes sociales. "Recibo un mensaje de mi hija y antes de contestarla me llama la peluquera y me cuenta 'la qué ha liado Ana porque se ha encontrado con Marta'", comenzaba explicando.

"Me conozco... y por no llamar a mi hija o escribirla en caliente la bloqueo, no quería entrar en conflicto con ella", añadía, antes de dejar claro que este gesto duró unos 10 días, que luego volvió al estatus original para poder interactuar con ella a través de Instagram. Y esclarecía que no tenía intención alguna de hacer daño a su hija.

Como tampoco con la decisión de no responder directamente, el pasado agosto, a Anita cuando se preocupó por la salud de su padre tras esa intervención que tantos problemas le ha dado. "Ante la frialdad del mensaje no respondí", cuenta Kiko, que manifiesta que fue su pareja, Marta, quien le ofreció todo lujo de detalles de cómo había sido la operación.