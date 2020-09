22 sep 2020

El lío que se ha montado con los audios que el pasado jueves emitía 'Sálvame', en los que se escuchaba a Alejandra Rubio hablar en términos muy duros de Anita Matamoros, está tomando un trascendencia mayor de la que pudiéramos imaginar. Porque Terelu Campos se ha metido por medio, y las palabras que pronunciaba este fin de semana en 'Viva la vida', no le han hecho nada de gracia a algunos de sus compañeros.

Terelu pedía a sus excompañeros que fuesen a por ella, que dejasen en paz a su hija. Pero la frase que ha destapado la caja de los truenos era, concretamente, "a mis excompañeros... ojalá arrimar el hombro en algún momento". Y a quien no le ha hecho nada de gracia ha sido a una Belén Esteban que, ayer, se dirigía a su amiga y le pedía que fuese más clara y se atreviera a pronunciar el nombre o los nombres de a quienes acusaba de tibios.

"Estoy harta, porque es muy injusta, y me duele en el alma. Tiene narices, por no decir otra cosa. Porque no nos puede poner a todos en el mismo saco", comenzaba la de Paracuellos del Jarama, que no era capaz de contener el cabreo de verse dentro de ese paquete de "excompañeros" a los que su amiga señalaba de manera indirecta.

"La persona que la ataca, que es Kiko Hernández, que sabéis cómo es Kiko, luego se va con él, hablan por teléfono. Ten narices y di el nombre, pero a mí no me metas en el saco cuando te quieras dirigir a alguien. Me parece muy injusta", continuaba Belén, que veía traicionada la confianza que se supone que tiene con Terelu.

A mí no me metas en el saco cuando te quieras dirigir a alguien"

La Esteban ya había explotado y no tenía intención de echar el freno: "Si este programa Terelu no lo ve, que sea la última vez que dice que aquí no apoyamos a Kike Calleja, porque si ella no ve el programa no tiene ni idea de si le apoyamos o no. Porque conmigo se ha confundido. Ella ha metido a todos en el mismo saco".

"A mí me hace algo Kiko Matamoros, como me ha pasado 1.500 veces, y yo me dirijo a Kiko Matamoros. No a los de 'ese programa'. Ese programa se llama 'Sálvame' y tú has estado aquí muchísimo años. Y me ha dolido y mucho. Porque si tú no ves un programa, ¿qué haces llamando a David Valldeperas?", atizaba donde más le puede doler a Terelu.

Y aún tenía más. Belén se guardaba lo más fuerte para el final. "Que yo tengo a Alejandra muchísimo cariño, por lo que nos une, pero cuando ponen un vídeo de Kiko Hernández y ella dice: 'Todo que me venga a mí, todo que me venga a mí...'. Mira, Terelu, ¿sabes qué? Jamás diría nada de tu niña, pero te voy a decir una cosa: si tu hija está en un programa como es 'Viva la vida', tienes que estar preparada para las críticas también", remataba sin morderse la lengua.