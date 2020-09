22 sep 2020

Están siendo días muy duros para Antonio David Flores. La irrupción en escena de una mujer asegurando haber mantenido relaciones sexuales con él cuando ya estaba con Olga Moreno y las imágenes de su flirteo con la reportera de 'El programa de Ana Rosa' Marta Riesco, han puesto en jaque su matrimonio.

Él mismo explicaba que estaban atravesando un bache, principalmente porque su mujer no estaba acostumbrada a verse en medio de esta presión. Que ella, incluso, le había instado a que se levantara de la silla cuando se veía en una situación comprometida de estas características. Y no negaba que se le había pasado por la cabeza dejar 'Sálvame'. A pesar del desahogo económico que le ha dado su regreso al mundo del espectáculo televisivo.

Sin embargo, el exguardia civil no va a dejarlo. Este fin de semana ha podido estar en Málaga, con su mujer, y ayer regresaba mucho más tranquilo. Reconociendo que ese tiempo con ella le ha venido muy bien. Y explicaba que no va a dejar el programa, dando los motivos que le han llevado a cambiar de parecer en apenas unos días.

"Mi hija ha tenido que entrar en directo y esta es una situación que a mí no me compensa", comenzaba relatando, recordando ese momento que se vivió el viernes. Fue en medio de esa circunstancia cuando la cabeza la hizo 'click'. "Jorge Javier Vázquez me pide por favor que espere: 'No me hagas que vaya detrás tuya porque esto está feo'. Yo me quedo ahí… Seguidamente viene Mila, que viene corriendo, que viene fatigada y verla así me rompe. No veo la necesidad de que se pegara esa carrera y de que llegara angustiada", explicaba. Y ahí fue donde se dio cuenta de que tenía que seguir.

Es apoyo de sus compañeros. Ver a Mila esforzándose por ir tras de él para hacerle entrar en razón de que tenía que regresar a plató, ha sido el punto de inflexión en medio de esta situación complicada que tratará de manejar de una manera más reposada de ahora en adelante.