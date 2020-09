23 sep 2020

Se había sentado en 'Sábado Deluxe' y en su silla de 'Ya es mediodía', pero Marta López aún no había coincidido en el plató de 'Sálvame' con Kiko Hernández, uno de sus mejores amigos y al que se le encargó leer ese duro comunicado de Mediaset (y que le ha costado perder esta cantidad de kilos). Y ese cara a cara no fue como se esperaba.

La complicidad, los gestos de cariño (siempre cumpliendo la distancia social, que bastante ha tenido ella este verano) y las bromas entre ellos, brillaron por su ausencia. ¿Se ha roto la confianza entre ellos? ¿Volverá su amistad a ser lo mismo de antes de la lectura de ese documento?

Habrá que esperar, pero lo que sí quedó claro es que ni a Marta le ha gustado cómo se ha comportado con ella Kiko desde aquel día, ni a Kiko le han hecho ni pizca de gracia las palabras de Marta en las que explicaba que no había recibido el apoyo que creía merecer de algunos compañeros de los que esperaba más. Y este se habría dado por aludido.

"No todos los compañeros, pero sí algunos que considero que o no me tienen cariño o les importo tres pepinos", fueron esas palabras de López a Sonsoles Ónega, presentadora del programa en el que colabora, que podrían haber rascado el corazoncito de Hernández y que llevaron a que ayer ellos, no fueran los que recordábamos.