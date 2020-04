26 abr 2020 sara corral

Una de las historias del momento es la trama que ha dado lugar entre la historia de amor de Alfonso Merlos y Marta López. Y es que la pareja, que llevaba varios meses presumiendo de amor, ha roto por esta infidelidad por parte del periodista que se ha hecho viral en redes. Anoche, Marta habló y contó todo lo que sabía, pero lo que nadie esperaba era lo que iba a desvelar sobre las advertencias de su amigo Kiko Hernández.

"Me trataba como una reina, me cuidaba muchísimo, era casi el hombre perfecto. No era el hombre de mi vida pero era mi pareja, era mi novio, le quería muchísimo. Me hacía sentir que era la única, la más guapa, la mejor..", decía Marta muy dolida en sus primeros momentos en 'Sábado Deluxe'.

Poco tiempo después, comenzaron a llegar al plató numerosas informaciones sobre más infidelidades que el periodista habría estado cometiendo mientras seguía su relación con Marta. Ha sido entonces cuando la colaborada ha desvelado las advertencias que su mejor amigo, Kiko Hernández, le hizo sobre él.

"Kiko ya me había avisado que podía haber otra persona. Él me dijo, en el cumpleaños de sus hijas, que tuviera cuidado, que no me fiara, que a él no le iban a engañar", decía Marta, mientras Kiko añadía que su amiga estaba callándose muchas cosas.

Marta ha puesto punto y final a su relación con Alfonso Merlo pero, ¿se acabará todo aquí?