25 sep 2020

Tres meses después de convertirse en padre por segunda vez (la primera con Malú, su actual pareja) y casi un año tras su marcha de la política, Albert Rivera (su declaración de amor pública) publica su nuevo libro 'Ciudadano libre', una combinación de recuerdos, experiencias vividas y no contadas, emociones y reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de España.

Fue el pasado martes en el Auditorio Gabriela Mistral de Casa de América de Madrid cuando el exlíder de Ciudadanos se presentaba ante los medios para dar a conocer su obra, un encuentro al que no acudió su pareja, que recientemente ha sufrido las molestias de una y que, junto a su reciente maternidad, la mantienen alejada de la vida pública.

Aunque no estuvieron presentes Malú y Lucía, la hija de la pareja de solo tres meses de edad, Albert no se olvidó de ellas, sobre todo de su hija a quien 'culpó' de su desconexión de política actual o puede que fuera solo la 'excusa perfecta' para evitar las preguntas sobre la gestión de Gobierno y oposición durante la pandemia: "No sigo el día a día de la política porque tengo que cambiar pañales". Y añadía que la niña es muy buena: "Es de sueño. Duerme ocho horas desde los dos meses".

Celoso de su intimidad

Quienes pretendan encontrar en este libro algún detalle íntimo de la vida personal de Rivera se llevarán una gran decepción, puesto que el abogado se ha centrado en recopilar sus experiencias en el mundo de la política: desde la amenaza del procés al ofrecimiento de Mariano Rajoy para ser su vicepresidente. Albert tan solo ofrece a sus lectores algunas pinceladas sobre cómo fue su infancia o algunos de sus recuerdos de la adolescencia: "Cuando tenía 13 o 14 años, a menudo tenía que echar un cable a mis padres. Más adelante, a los 17 o 18 años, comencé a trabajar durante los veranos y en Navidades".

"No sigo el día a día de la política porque tengo que cambiar pañales"

Empujón mediático

La publicación de 'Un ciudadano libre' ha servido a Albert Rivera para volver a pisar los platós y conceder algunas entrevistas tras casi un año de apagón mediático. No solo Pablo Motos contó con él en 'El Hormiguero' (Antena 3), sino que Bertín Osborne le convirtió en el protagonista de su programa 'Mi casa es la tuya' (Telecinco).

Fue en el espacio de Motos donde Rivera habló de su relación. "Uno no elige de quién se enamora y en una relación de esta naturaleza entiendo que tenga todo el interés. ¿Pero alguien me puede decir por qué llevo a mi hija a una revisión y me siguen cinco coches de paparazzi y me tenga que dar la vuelta? Creo que la intimidad es un derecho de todo". Como pareja, Rivera se define como "una roca y lo hemos demostrado. Somos una familia y tenemos a Lucía y somos felices" y añadió "Ganó el amor".

Nueva andadura profesional

Desde el pasado mes de marzo Albert Rivera, Licenciado en Derecho, ejerce como presidente para España y Portugal del despacho de abogados del que ya es socio, Martínez-Echevarría y Rivera. Un trabajo que le ocupa menos tiempo que el que empleaba en política y que le permite disfrutar más de su familia y amigos. "Tengo 40 años un nuevo reto profesional y una nueva vida personal que me ilusiona muchísimo", aseguraba cuando comunicó su nueva ocupación que también le deja espacio para poder escribir.