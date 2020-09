23 sep 2020

Era el momento más esperado del día para los fans de Malú y para los seguidores de Albert Rivera. El expolítico se ponía ante la audiencia de 'El Hormiguero' para presentar 'Un ciudadano libre', su libro. Por supuesto, lo que esperaba el público era que Pablo Motos le preguntase por esa relación con la cantante y cómo se apañan con la niña nacida el pasado junio. Y lo hizo. También él se prestó a desnudar sus sentimientos y hablar, como nunca lo había hecho, de ese romance.

Porque nunca se había sincerado sobre nada que tuviera que ver con una mujer de su vida. "Uno no elige de quién se enamora, yo he elegido bien", comenzaba a dejar a pecho descubierto sus emociones en una declaración de amor sin precedentes salida de la boca del exlíder de Ciudadanos.

Además, no tenía problema en explicar por qué, en los compases iniciales, tuvieron especial cuidado de no dar pasos en falso o mostrarse demasiado de cara a la opinión pública: "Tuvimos mucha cautela, por nuestras trayectorias profesionales sabíamos que sería noticia. Pero el amor triunfa sobre todos los obstáculos que le quieran poner". No se puede obviar el hecho de que él estaba a punto de someterse a un proceso electoral.

"Quiero proteger la intimidad de mi suegra, de mi mujer, de mis hijas... Hemos sido una roca y un equipo, hemos querido estar juntos y lo hemos demostrado. Aquí estamos. Somos una familia, tenemos a Lucía y estamos felices", añadía, dejando ver que hay más personas que ellos dos y su bebé que pudieran verse perjudicados por la exposición mediática.

Hemos querido estar juntos y lo hemos demostrado"

No escapaba tampoco al tema de esa paternidad. De cómo ha afrontado, de nuevo, esa experiencia... pero con unos años más. "Ya me ha pillado con cuarenta y decía, a ver cómo viene la niña...", medio bromeaba Albert, que añadía: "Siempre duermo como un tronco, incluso en tiempos de campaña. Pero es que Lucía es una santa, no quiero ofender a ningún padre, mi hija duerme ocho horas seguidas desde los dos meses como una bendita".

"Estoy disfrutando con Lucía muchísimo. Con la política te pierdes tantas cosas de tus hijos, de tu familia... Iba muy rápido y lo importante estaba en casa. Soy un afortunado y privilegiado, trabajo de lo que quiero, estoy feliz y tengo una familia maravillosa", remataba Rivera en esa reflexión que deja al descubierto cuánto le ha cambiado la vida en el último año y lo feliz que es al lado de las que, en estos momentos, son las dos mujeres de su vida.