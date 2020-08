28 ago 2020

A Kiko Matamoros se le ha acabado la paciencia. Desde que este ofreciera su entrevista en la revista 'Lecturas' en la que arremetía contra sus compañeros de 'Sálvame', parece que desde 'Socialité' se han afanado en sacar los trapos sucios que existen entre su hija Anita y su pareja, Marta López Álamo (que, por cierto, este miércoles en la misma publicación sostenía que era la hija de su pareja y no ella quien estaba en pie de guerra).

Así que, desde sus vacaciones, Kiko ha entrado por teléfono para dejarle claro a María Patiño, presentadora del mencionado programa de Telecinco, que su reencuentro en el plató de 'Sálvame' cuando finalice ese viaje que está realizando por México con su pareja, no va a ser en términos amistosos.

Matamoros ha estallado. Y de qué manera. A pesar de que trataba de ser sosegado en su inicio: "Son tantas las cosas que se están diciendo y las mentiras que se están escupiendo, todo intoxicación, todo interés en hacer daño. Lo único que quiero dejar claro es que por parte de Marta nunca ha habido ningún en interés en que yo me lleve mal con mis hijos, todo lo contrario. Ha puesto de su parte, lo divino y lo humano para que yo me acerque a ellos, para que tenga una buena relación con mis hijos, para que me acerque a Ana".

"A mí tú no me marcas los tiempos, sé que nos vamos a ver muy pronto", eran las palabras de Patiño que provocaban la reacción inmediata de Kiko: "Eres muy falsa, y manipuladora, y machista y mala, y tengo muchas ganas de decírtelo a la cara. Estoy deseando verte".

Ella, no se quedaba atrás: "A mí amenazas ninguna porque si vas a venir aquí a tocarme las narices te equivocas, te quedas ahí en la isla con tu chica". Porque María no parece olvidar, tampoco, las palabras que le dedicó en la entrevista de marras: "Ha sido mi gran decepción, no lo esperaba. No me ha mandado ni un mensaje en quince días. Me llamó ayer, me he llevado un chasco".

La guerra está servida... de nuevo.