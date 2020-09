26 sep 2020 sara corral

María Teresa Campos es, sin duda alguna, una de las presentadoras con más historia en el mundo de la televisión. La periodista, que nos ha hecho partícipes en numerosas ocasiones de su vida personal, nos sorprendió a todos estos meses atrás tras dar por finalizada su última relación amorosa con Bigote Arrocet. Él, que ya ha buscado su nuevo piso de soltero, parece llevar esta nueva vida muy bien, lo que no tenemos tan claro es que para María Teresa esté siendo igual de fácil.

A pesar de estar centrada en sus nuevos proyectos laborales, la periodista sorprendió a todos esta semana tras romper a llorar en el programa de Bertín Osborne recordando su relación con Bigote Arrocet. "Tengo el amor de mis hijas, tengo el amor de mis amigos y estoy abierta al amor porque el amor no tiene edad", comenzaba diciendo la presentadora.

A lo que sin embargo añadía: "Si quieres que te diga la verdad... Bertín, yo todavía no lo comprendo… sé que es amigo tuyo, pero es que yo no lo comprendo". Bertín, que se quedó sorprendido con las palabras de la periodista, la escuchaba atentamente mientras esta seguía diciendo: "No lo comprendo, no puedo creer que esa persona ya no…"

Con los ojos llorosos, María Teresa Campos decía: "Yo he podido hacer cosas que le hayan molestado, he podido estar más nerviosa en un momento dado, eso puede ser también", a lo que añadía cabizbaja: "A veces cojo el teléfono y veo todas las fotos...".