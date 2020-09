25 sep 2020 Marina esnal

Fue una de las casas que más expectación generó en su momento. Los periodistas se agolpaban a las puertas de la vivienda en la que Edmundo residió durante casi cinco años, especialmente cuando los rumores de infidelidad llamaban a su puerta. Su amiga íntima, Gema Serrano, fue vista saliendo de ese apartamento ubicado en el madrileño barrio de Nueva España, y fue entonces cuando se dio por hecho que era el 'pisito de soltero' de Bigote. Así fue como lo bautizaron los medios de comunicación, pero lo cierto es que la expareja de María Teresa Campos nunca fue propietaria del inmueble.

En su día, Arrocet aseguró que el piso pertenecía a sus hijos Maximiliano y Estefanía, quienes, según él, lo heredaron tras el fallecimiento en el año 2012 de su segunda mujer, Rocío Corral Penna. Sin embargo, esta revista maneja una información muy diferente, y es que Edmundo estuvo viviendo en esa casa por medio de un contrato de alquiler. Es más, los verdaderos propietarios del inmueble nada tienen que ver con él ni con ningún miembro de su familia.

'Hoy Corazón' ha podido hablar con la verdadera dueña del apartamento, quien ha confirmado que Bigote ha sido su inquilino durante todos estos años, y por lo visto no guarda un buen recuerdo de él: "Decidimos no renovar su contrato porque ha estado aquí muchos años y pagaba más bien poco". Según la arrendadora, Edmundo no se adaptó al aumento del precio que la vivienda ha experimentado en Madrid en los últimos años, motivo por el que decidió finalizar el contrato de arrendamiento. Por aquel entonces, el humorista chileno desembolsaba cerca de 1.500 euros mensuales en el alquiler, aunque la propietaria asegura que en más de una ocasión no pagó la totalidad del importe.

Su marcha definitiva

Ahora, el piso en el que Bigote ha pasado algunos de sus mejores momentos y en el que ha recibido tantas visitas está a la venta por 295.000 euros, aunque su precio de salida al mercado fue de 320.000. El apartamento, que cuenta con acceso directo desde la calle, dispone de casi 80 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas con una habitación y un baño. Además, se ubica en un barrio tranquilo con muchas zonas ajardinadas.

Se trata de la ruptura definitiva de Bigote con los pocos lazos que todavía le unían a España. De hecho, durante el máximo apogeo de la pandemia, Bigote recogió sus cosas y vació el apartamento para decirle adiós a su antigua vida. Las últimas informaciones lo sitúan en Chile, su país de origen, aunque también ha pasado por Londres para reunirse con su hijo Maximiliano. El círculo íntimo de Edmundo sostiene que el cómico no tiene intención alguna de regresar a nuestro país, puesto que una vez terminada su relación con María Teresa Campos, ya no tiene asuntos personales ni laborales que atender aquí.

Recientemente, Bigote ha roto su silencio desde el otro lado del charco para hablar del desconocido hermano de Terelu y Carmen Borrego, afirmando que nunca lo conoció y que ni tan siquiera sabía de su existencia. Esta sobrexposición mediática que está experimentando la familia ha pasado factura a María Teresa Campos y su salud se ha visto algo resentida. ¿Se habrá preocupado por el estado de su ‘Teresita’? Pese a la dolorosa ruptura que vivieron, siempre queda cariño tras más de cinco años de relación y convivencia.