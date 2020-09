27 sep 2020 sara corral

Anabel Pantoja, perteneciente a una de las sagas televisivas más famosas, 'El clan Pantoja', ha conseguido hacerse su hueco en el mundo de la televisión. Y es que, aunque ya era una habitual de los 'realitys' desde hace años, conocimos durante este confinamiento una divertida faceta que no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, todo el mundo tiene sus sombras, y ayer, bajo la atenta mirada de sus compañeros, desveló una de sus mayores adicciones.

Ayer, Anabel se sentó en el plató de 'Sábado Deluxe' y desveló uno de sus mayores secretos, la adicción a las pastillas para dormir. "En el dichoso pisito pensaba que podría relajarme a la hora de dormir y descansar, pero me tomaba antes de cenar dos pastillas para la ansiedad y tres somníferos para dormir. Pensé, 'joder, solo tengo 34 años", comenzaba diciendo Anabel.

"Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas y mi novio me dice que cuando me tomo las pastillas para dormir me convierto en otra persona", añadía muy preocupada la joven.

Bajo la atenta mirada de compañeros y amigos, que no podían creerse lo que estaban escuchando, Anabel continuaba diciendo: "Empecé por una pastilla a los 20 o 21 años, tengo 34. Me daba pánico dormir sola y me tomaba un relajante muscular como la que se pone una crema, como rutina".

"Dentro de unos años me gustaría ser madre y no quiero verme así", decía Anabel con los ojos llorosos, a lo que sentenciaba: "Nunca he ido a un profesional y siempre decía mañana será otro día. Soy dependiente y no me da vergüenza, lo que quiero es enfrentar".