27 sep 2020 sara corral

Marta López saltó a la fama con su paso por las primeras ediciones de 'Gran Hermano', y tras seguir su camino en el mundo de la televisión, este verano, una noticia de lo más desagradable para ella, la lanzó al estrellato. La trama 'Merlo's place', en la que el que fuera su novio, Alfonso Merlos, fue pillado con otra chica de la manera más embarazosa, hizo que el nombre de Marta volviera a estar en boca de todos. Sin embargo, muchos cambios ha habido desde eso, incluso ha llegado a enemistarse con íntimos amigos por sus últimas actuaciones. Y ayer, volvió a ocurrir.

Tras las intensas semanas que Marta vivió a causa de la deslealtad de Alfonso Merlos, la exconcursante de 'GH' volvió a encontrar la estabilidad de la mano de Efrén Reyero, algo que no gustó nada a sus amigos más íntimos. Tras las grandes especulaciones sobre un supuesto interés económico de Efrén en su relación con Marta, el joven se sentó a noche en 'Sábado Deluxe' para resolver todas las dudas.

Bajo las preguntas de Conchita, la poligrafista, Efrén contó ciertas cosas que hicieron que Marta estallara. Tras admitir Efrén haber hecho firmar a una chica un contrato de diez clausuras para mantener una relación, Marta experimentaba un sentimiento difícil de digerir que expresaba así: "Me descojono, me da vergüencita".

Sin embargo, la última contestación de Efrén sobre aceptar tener sexo a cambio de dinero si tuviera mucha necesidad, hizo que Marta explotase. "Ese comentario que te hubieras acostado con tías con dinero no me ha gustado. No me gusta que la persona con la que estoy diga eso", decía la colaboradora.

A lo que él contestaba: "Cariño, he dicho que si me hiciese falta, mucha falta". Sin embargo, Marta, muy tajante, sentenciaba diciendo: "No me gustaría estar con una persona que se vende por dinero, a mí me ha hecho falta el dinero y me he puesto a fregar".