La reincorporación de Mila Ximénez al trabajo en medio del tratamiento que está recibiendo en su lucha contra el cáncer de pulmón, ha suscitado recelo en una parte de los espectadores de Telecinco, que no han dudado en cargar contra ella. Los hay, incluso, que han puesto en tela de juicio que su diagnóstico sea tan serio como ella ha explicado delante de las cámaras.

Las críticas más duras iban encaminadas a dudar de ese cáncer contra el que lucha por el hecho de que aparezca maquillada y con buena cara cada vez que se sienta en su silla de 'Sálvame'. Ella, rotunda y clara como siempre es, ha querido dar respuesta a todos aquellos que han alzado la voz en su contra.

"No me hacen daño los que ponen en duda mi enfermedad. Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro. De todas formas, no puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos", ha escrito en sus redes sociales junto a una foto en blanco y negro en la que aparece con la mascarilla puesta.

Mila anunció ese diagnóstico el pasado mes de julio. Tras unas semanas para afrontar los compases iniciales de ese tratamiento que debe hacer frente a la enfermedad, en los últimos días de agosto se sentaba de nuevo en un plató para anunciar su vuelta, sus ganas de vivir y lo complicado de su lucha.