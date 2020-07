26 jul 2020

Casi mes y medio después de anunciar que le habían diagnosticado cáncer de pulmón,Mila Ximénez se ha sentado este sábado en el plató de 'Sábado Deluxe' para contar cómo ha vivido la noticia y cómo la está afrontando. La colaboradora ha querido hacerlo antes de que se acabase la temporada del programa y antes de que se fuera de vacaciones para descansar lo máximo posible.

"Mi vida cambió en 20 segundos", ha explicado la periodista a sus compañeros sobre cómo empezó todo. Un fuerte dolor en el costado fue el motivo por el que acudió al hospital: "Me hicieron un tac y cuando subí me dijeron "tienes cáncer de pulmón con metástasis, también está en el hígado y otras partes", ha comentado.

Mila se encuentra positiva

Y aunque todavía parece no haberlo asimilado, Mila asegura que encara el futuro de forma positiva: "He pasado baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo". Porque aunque para ella haya sido un duro golpe, lo tiene muy claro: "Esta es otra guerra más".

Ximénez ha querido también agradecer el trabajo del equipo médico de la Clínica la Luz y de su oncóloga, que ha asegurado que la han tratado de maravilla y han sabido en todo momento lo que tenían que hacer. "Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien", sentenciaba.

Pero sin duda, lo más duro de todo ha sido el momento en el que ha hablado de su hija Alba y de cómo reaccionó ante el cáncer: "Me dijo: 'Tienes que hacer lo que sea porque a mí me haces mucha falta", comentaba la colaboradora entre lágrimas.