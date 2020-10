29 sep 2020

Durante las entrevistas previas, las de promoción y cebo de 'Idol Kids', Edurne se harto de decir lo maravillosa que era Isabel Pantoja y la suerte que tenía de haber trabajado a su lado. Sin embargo, ¿y si la historia que contó no fuese más que una muestra de su educación, pero hubiesen tenido sus roces en plató? Anoche, quedó en evidencia.

Porque la tonadillera no le gustaba una de las valoraciones de la madrileña y se lo hacía saber de una manera muy cortante. Edurne dudaba si darle una valoración positiva o no a uno de los niños sobre el escenario, mientras que Pantoja y Carlos Jean lo vean más que claro.

Isabel se lo decía de una manera bastante dura, como con segundas intenciones: "¿Tú no te enteras que aquí son niños? Que tiene once años, chiquilla…". Eran ese par de frases que a Edurne, que viene de vuelta en esta tarea porque ha sido jurado en varias ediciones de 'Got Talent' se le clavaba en el corazón.

Tanto, que se quedaba cortada ante la dureza de las palabras de Pantoja y, finalmente, votaba a favor de ese niño. Nunca sabremos si arrastrada por ese tono con el que se dirigía hacia ella su compañera o porque, de verdad, estaba convencida de lo que estaba votando.