29 sep 2020

Compartir en google plus

¿Y si Gloria Camila hubiese acercado posturas con Rocío Carrasco? ¿Cómo afectaría eso a la relación que la hija de José Ortega Cano mantenía con su sobrina Rocío Flores? El debate quedaba servido el pasado fin de semana en 'Viva la vida'. Era José Antonio Avilés quien aseguraba que las hermanas podrían estar más cercanas de lo que pensábamos.

Y Alejandra Rubio se encargaba de ahondar en la situación. Una voz autorizada a tenor de que recientemente se conocía que mantiene una relación de amistad bastante estrecha con Gloria. "Una noche en el sitio donde estábamos se dejó una chaqueta con las llaves de casa. Yo la guardé y una semana después me llamó que iba a venir a buscar la chaqueta. Yo estaba en casa de mi madre y vino a recoger la chaqueta con Rocío Flores", explicaba. "No subieron a casa, nos encontramos en el portal. Rocío fue perfectamente educada conmigo y ya está", terminaba el relato de esa situación que era el preludio a la 'pullita' que no ha gustado a Antonio David.

"Gloria ha estado en un punto en el que se ha dado cuenta de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos", era el dardo que lanzaba, antes de añadir: "Ella no va a dar pie que se siga esa guerra. Ella no echa por tierra a nadie. Hace tiempo que no…". ¿Estaba dejando caer un distanciamiento que es más que evidente por la ausencia de imágenes de ambas juntas en las redes sociales?

Ante esa sombra que dejaba en el aire, ayer el padre de Rocío le hacía una advertencia muy seria a la hija de Terelu Campos. Porque si el simple hecho de que se extendiera esa sospecha le duele, más lo hace que sea un miembro del clan Campos quien trate de embarrar el ambiente.

"Se ha comentado que Gloria Camila se ha acercado a Rocío Carrasco, y por ende, se habrá acercado. No han tenido ningún tipo de distanciamiento ni están enfadadas. Alejandra, te pido un favor. Si vas a dedicarte a esto, déjalo claro. Y si vas a ser pirómana, déjalo claro también para saber en qué lugar te encuentras", hacía la advertencía Antonio, que ya hemos visto que no duda en sacar los ases que tiene en la manga en pro de la defensa de los suyos.

"Te pido desde el respeto que no incendies. Que sé que se te pegan cosas de gente que tienes alrededor. No inventemos historias. Hasta ahí", añadía, antes de pronunciar unas palabras con las que disipar los rumores de mal rollo entre su hija y su tía: "No hay distanciamiento entre Rocío y Gloria y las palabras de Alejandra son absolutamente inventadas desde su mente maquiavélica".