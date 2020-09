30 sep 2020

A Bertín Osborne se le ha acabado la paciencia. Sobre todo, porque los rumores a los que ha tenido que hacer frente en los últimos días tienen que ver con su hijo Kike y su salud después de que anunciaran que había dado positivo en coronavirus. Y eso es algo que no piensa pasar por alto. Así lo ha hecho saber en un vídeo colgado en su Instagram en el que se dirige, directamente, al 'youtuber' que dio pie a esas especulaciones.

El cantante comienza su crítica haciendo alusión a que ese sujeto explica que su mujer le ha prohibido hablar con otras féminas y que su matrimonio atravesaba por un bache (un rumor recurrente, dicho sea de paso): "Decía que había dejado de hablar con mujeres, cosa que es como surrealista, y que mi ex, hablando de Fabiola, estaba muy preocupada y que yo estaba en una situación crítica". Añade al respecto, dando el primer golpe de efecto: "Al final pedía a la gente que, para ayudarme, dieran a 'like', que es de lo que ganan dinero estos estafadores sinvergüenzas".

"No has dicho ni una sola verdad. Mi hijo no ha estado ingresado, fue a hacerse la prueba como van cientos de miles de españoles y, cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia, porque yo no estoy allí. Te diriges hablando de Fabiola como mi ex. A ver, mamarracho, Fabiola es mi compañera de vida, es una mujer 10, no solo como madre es honrada, cosa que tú no eres", prosigue ese discurso en el que el enfado se respira cada vez que abre la boa.

"Tú, mamarracho de mierda, te permites el lujo de dar informaciones que son mentira sobre mí y mi familia. Pides a la gente que den a 'like' para apoyar a Bertín. Pero pedazo de cabrón, estás estafando a todo el mundo y te digo una cosa: prepárate, porque a por ti sí que voy a ir. Y todo lo que has dicho es mentira", le advierte con mucha seriedad.