28 may 2020

Bertín Osborne está teniendo una cuarentena ajetreada (lo que opina de la gestión de la crisis) en cuanto a las informaciones sobre su vida y su trabajo. Primero se dijo que Telecinco había prescindido de él, y tuvo que explicar que, simplemente, no podía grabar más capítulos de 'Mi casa es la tuya' por la situación de la pandemia, pero que su contrato seguía en vigor. Ahora, ha sido una noticia sobre los problemas que tendría para vender su casa lo que le ha hecho estallar.

Cinco minutos largos de vídeo, a través de Instagram TV, en los que el cantante y presentador se dirige al periodista que aseguró que Bertín está teniendo problemas para vender su casa. Una grabación en la le aclara cuál es su situación real, porque se ha cansado de leer y escuchar falsedades sobre él.

"Dices que me acaban de dar dos palos más después de perder mi programa de Telecinco. Voy a intentar explicar esto otra vez, de forma sencillita. Mi programa es de 'prime time', que es cuando la televisión y la publicidad son más caros. No existe ningún programa de 'prime time' que exista el año entero", comienza haciendo una aclaración sobre un tema que ya ha hablado. Ejemplifica con 'Supervivientes' y cómo, cuando acabe, no echaran a Jorge Javier Vázquez.

"Para tu tranquilidad te diré que, el 15 de junio, volvemos a grabar otra vez, porque Telecinco nos ha pedido ya programas para otoño. Ni me han quitado el programa, ni me han echado de Telecinco", añade, detallando que el equipo de su espacio de entrevistas comenzará a rodar de nuevo en un par de semanas.

El asunto de las casas

Una vez explicada la situación laboral, va con el siguiente punto: "Además, das dos noticias en la que das a entender que mi situación es catastrófica, porque tengo dos casas que quiero vender y no vendo, desde hace mucho tiempo. Me parece fantástico, porque las describes con todo lujo de detalles: los metros que tienen, las habitaciones, cómo están distribuídas... Parece que trabajas en una inmobiliaria, chaval".

Es entonces cuando tiene las palabras más gruesas hacia este periodista: "Yo creo que lo del tema este del corazón, que no se te da nada bien, que no sé yo la pobre gente esta que te paga se lo pensarán porque da tres noticias y ninguna es verdad, a la hora de pagar, igual se lo piensan... Y te aconsejaría que te pusieras al habla conmigo, porque te puedo recomendar una agencia inmobiliaria buenísima, que te contratarían. Porque, chico, eres una joya describiendo las casas".

"Esas dos casas que dices que llevo tiempo queriendo vender, no son mías, chaval. Yo las he alquilado. No son mías. La mía es esta desde donde la que estoy mandando estas palabras. Esta es mi única casa, que es bastante mejor que esas dos que tú dices, donde yo vivo y vive mi familia. Las otras son alquiladas y, efectivamente, quieren venderlas. Son unas casas maravillosas y las acabarán vendiendo. A lo mejor tienen que bajarles un poco el precio. Pero no es mi problema", da todos los detalles pertinentes Bertín, para que quede bien claro.