30 sep 2020

Las broncas entre Terelu Campos y Kiko Hernández delante de las cámaras han sido incontable. Antaño compañeros en 'Sálvame', han mantenido una guerra abierta durante años que, hace poco, comenzaba a desinflarse, llevando al público general a preguntarse qué había pasado para que se diera ese cambio de actitud.

Este martes, en ese plató que tantas veces compartieron, él se sinceraba y explicaba qué era lo que había pasado sin que nos diésemos cuenta para que hubiesen sellado la paz hasta llegar a una amistad. Durante la parte más cruda de esa primera ola de la pandemia, él la llamó desesperado para pedirle un favor. Terelu no dudó en echarle una mano.

"Arreglé las cosas durante el confinamiento. Estaba desesperado, no sabía donde acudir y ella me ayudó. Me hizo un favor muy grande", comenzaba Kiko, a modo de preámbulo y antes de entrar en detalles: "Nadie me cogía el teléfono y no sabía dónde informarme. La única persona a la que podía recurrir era a Terelu, que sabía que se estaba haciendo las pruebas y me ayudó".

Kiko quería saber cómo acceder a esas pruebas para saber si era positivo o no, y la hija de María Teresa Campos no dudó en atenderle. Es más, al darle las gracias, le contestó: "Yo te hago el favor, como sé que tú me lo haría a mí".

"¿Crees que en este programa somos demasiado duros con Terelu?". La pregunta que le hacía Jorge Javier Vázquez era directa, sin andarse con rodeos. Él, respodía con la misma claridad y con mucha sinceridad, entonando el 'mea culpa': "Sí, y el primero, el segundo y el tercero yo…".