2 oct 2020

Pablo Alborán tiene vértigo al amor: a amar, a no ser amado, a la fama, al éxito y también a la situación que estamos viviendo en el mundo con la Covid. Pero aun así, es feliz porque, como bien ha afirmado,"si no sientes vértigo, no estás vivo". El cantante malagueño publicará el próximo 6 de noviembre su nuevo trabajo que lleva como título 'Vértigo'. Un nuevo trabajo que ha nacido en un estudio de grabación que el cantante mandó hacer en un viejo garaje que pertenecía a su abuelo durante la pandemia.

Y es que, el confinamiento cambió su vida, tanto en su faceta profesional como en el personal. "Con Covid o sin Covid siempre trato de hacer cosas nuevas. La manera, en este caso, nos ha trastocado a todos y hemos tenido que grabar todo a distancia en diferentes países. Pensaba que sería muy difícil. Hemos buscado todas las maneras posibles para sacar este proyecto", declaraba el cantante hace unos días.

Pero este 2020 también será recordado como el año en el que Pablo quiso hacer una de las revelaciones más personales. A finales de confinamiento, contaba al mundo a través de sus redes su orientación sexual. Necesitaba afrontar su vida profesional y personal de "una manera más honesta. Sin más...".

Su vida tras sincerarse

Muchos se preguntaban qué consecuencias personales había tenido para Pablo aquel paso que dio el pasado 17 de junio. Pues bien, hace unos días el cantante lo contaba en 'El Hormiguero' (Antena 3), donde acudía para presentar Si hubieras querido, su primer sencillo de este nuevo álbum. "Lo dije dónde, cómo y cuando quería. Al día siguiente, me encerré en el estudio, seguí componiendo, seguí escribiendo. Todo era exactamente igual. Ha sido exactamente así. Sin más. Te mentiría si te dijera otra cosa".

Y es que, con total sinceridad contó que, lejos de problemas, esta declaración le dado momentos maravillosos: "Me han llegado historias muy bonitas". Pablo ha explicado lo feliz que se ha sentido al saber que muchos hijos han usado su vídeo para hablar con sus padres. "Ha sido precioso ver cómo mi hijo me ponía el vídeo y no había más que hablar…", le contaban algunos padres por Instagram. "La vida te devuelve esos regalitos", afirmaba él.

El cantante ha dado importancia a los comentarios negativos, que más bien han sido pocos: "El juicio no lo hago yo y el juicio no me lo han hecho a mí. Y quien lo haya hecho tiene un problema. Lo que dije lo dije dónde, cómo y cuándo quería y en el momento que yo quería. Es importante que las decisiones se tomen cuando uno quiere. Y punto final".

Muy familiar

Con esta seguridad, convencimiento y con el apoyo de sus familia, Pablo emprende esta nueva realidad, con más fuerzas que nunca y con un millar de proyectos. Y es que, para el malagueño más internacional, después de Antonio Banderas —a quien se unió en una acción social y donó 200.000 euros para la financiación de un respirador español diseñado en Málaga—, su familia es lo más importante. En el confinamiento vivieron sentimientos encontrados con momentos muy duros, como la muerte de su tío por el coronavirus. "Ha sido un tiempo lleno de emociones encontradas. Pude volver a pasar tiempo con mis padres", contaba el cantante.

Camino a los Grammy

Esta semana la Academia de la música latina ha publicado los nominados para los premios Grammy Latinos 2020, que este año se harán en Miami, en los cuales Pablo ha estado nominado casi todos los años desde que comenzó su carrera. En esta edición, el cantante está nominado por partida doble como 'Mejor grabación del año' y 'Mejor canción Pop' por su trabajo Cuando estés aquí. Por otra parte, Pablo participará en la ceremonia de los Premios Billboard el próximo 21 de octubre para interpretar sus nuevos temas. Debido a la pandemia y las restricciones en EE.UU., no sabemos si el cantante podrá acudir de manera presencial o telemática. Talento y ganas no le faltan al malagueño para seguir triunfando.