3 oct 2020 sara corral

Leticia Sabater, la autora de 'La salchipapa', está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y es que, la presentadora ha perdido de manera repentina a su hermana, Silvia, quien tan solo tenía 57 años de edad. A pesar de estar de estar viviendo un buen momento laboral , la vida ha vuelto a darle un duro golpe a Leticia del que sin duda logrará levantarse.

Según han informado varios medios como el 'Heraldo', Silvia Sabater, hermana de Leticia, falleció a causa de un infarto y tras haber superado un cáncer de mama. Leticia, que no podía creerse lo ocurrido, no ha dudado en enviarle un bonito mensaje de despedida a su hermana.

"Para la mejor hermana del mundo !!! Te querré siempre!!! Descansa en paz", decía Leticia, a lo que añadía: "Muchísimas gracias a todos los que me habéis dado el pésame A través de Mensajes, medios digitales, radios, teles etc. y os habéis preocupado de cómo estoy,Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido que ha sido muchísimo Y que me ayuda a superarlo y a seguir".

A pesar de este duro golpe, Leticia sigue al pie del cañón con sus compromisos profesionales. "Hola chicos hoy estaré en Sálvame Deluxe En Telecinco cerrando el programa ,con el compromiso profesional de mostraros mi Blefaroplastia recién hecha. Espero estar bien y no derrumbarme", escribía al pie de foto.