3 oct 2020 sara corral

María Teresa Campos es una de las figuras más conocidas del mundo de la televisión. La presentadora, que fue durante mucho años la más aclamada, ha seguido en el punto de mira por las innumerables polémicas que rodean a su familia. Desde hace meses, es ella la misma la protagonista de esta última historia que tanto ha dado que hablar, y por la que ha decidido sentarse esta noche en 'Sábado deluxe'. Sin embargo, esta semana ha tenido un movimiento de lo más sospechoso.

Ayer mismo, María Teresa fue fotografiada yendo a visitar a Kiko Hernández, colaborador habitual de 'Sálvame', por segunda vez esta misma semana, algo que ha sorprendido mucho a todos. Kiko, que ya dejó caer en la primera reunión como fue el encuentro con María Teresa, ha desvelado algunos puntos claves.

"Preparé una paella, hice ceviche y jugamos a las cartas... Hablamos de todo, pero de todo", comenzó diciendo Kiko, a lo que añadió: "Para trabajar en 'Sálvame' y no tener esa cercanía, me hablaba de todo olvidándose de lo que yo represento o dónde trabajo. Ella pasa de todo, teníamos 'Sálvame' de fondo, hablaban de ella precisamente ¡y se reía!".

"Teresa tiene muchas cosas en su casa y mis hijas aparecían todo el tiempo con cosas en las manos. Teresa me decía que no me preocupara por las cosas mientras que ellas no se cortaran o hicieran daño", decía Kiko muy alegre en 'Sálvame'. Al parecer, María Teresa y Kiko han creado un estrecho vínculo. ¿Tendrá algo que ver la esperada entrevista de esta noche?