23 ago 2018

Ha pasado aproximadamente un año desde que María Teresa Campos protagonizase el susto de sufrir un ictus. Por suerte, fue pillado a tiempo y, tras unos días en el hospital recibiendo las atenciones necesarias, se marchó a su casa.

Pero a la presentadora le quedaron ciertas secuelas que, ahora, ha decidido contar a la audiencia. Ha sido en la emisión del último capítulo de 'Las Campos'. Allí ha dado dos pinceladas de lo que le pasa. "Yo digo que no, pero me ha quedado y los ruidos en la cabeza también se me han quedado", revelaba tras reconocer que le da algún mareo que otro.

Todo esto vino porque María Teresa sufrió un mareo durante la visita por Chile y no le quedó más remedio que aceptar que ese accidente cerebrovascular le ha dejado alguna que otra consecuencia. Pero nada que le impida realizar con normalidad su día a día.

