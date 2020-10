5 oct 2020

Compartir en google plus

Hace tiempo, cuando su rostro empezó a tener peso e importancia en la televisión nacional, Violeta Mangriñán reconoció haber sufrido anorexia años atrás. En aquel momento, aseguraba tenerlo superado. Sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes', ha sufrido una recaída. Y ha sido ella misma quien se ha sincerado al respecto.

Utilizando su canal de Mtmad, Violeta se ha dirigido a sus seguidores para revelar el complicado momento por el que atraviesa. "Tengo un problema y el primer paso para solucionarlo es reconocerlo", comienza, dejando claro que es consciente de que tiene que cambiar el chip y su actitud en busca de la mejoría.

"Creo que nunca te acabas de curar del todo. Hay etapas en las que estoy mejor pero a veces la cabeza me juega malas pasadas", explicaba con un tono sereno, dando naturalidad a su enfermedad. Porque asegura que, si algún día se salta la dieta, la culpabilidad le provoca "quedarme 2 o 3 días sin comer", y que es algo "que no puedo remediar".

"He buscado ayuda, una psiquiatra especializada en TCA", explica en ese vídeo en el que reconoce que Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros y que también confesaba hace poco haber pasado por una experiencia con la anorexia, se ha convertido en un apoyo para ella: "Necesito hablar con gente que de verdad me entienda. La tengo martirizada pero me está ayudando muchísimo".

"No quiero escandalizar a nadie, soy una chica fuerte pero este es mi talón de Aquiles. Siempre hay esperanza", termina ese mensaje a sus seguidores, pidiendo que nadie encienda las alarmas porque ya está en el camino de ponerle solución.