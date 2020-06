30 may 2020 sara corral

Compartir en google plus

Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las caras más seguidas y conocidas del momento. La joven, que dio el saltó final a la televisión tras concursar en 'Supervivientes 2019', ha sabido ganarse un hueco en los platos del 'reality'. Sin embargo, eso la ha echo estar expuesta en numerosas ocasiones a diversas polémicas. Esta vez, ha estallado en su cuenta personal de Instagram tras estas fuertes acusaciones.

Violeta Mangriñán responde a quienes le acusan de saltarse el confinamiento. pinit

Violeta Mangriñán ha estallado contra aquellos que le han acusado de haberse saltado el confinamiento junto a su novio, Fabio Colloricchio. "Que rabia tener que dar explicaciones casi de hasta las veces que voy al baño al día", comenzaba escribiendo la joven.

"Hemos venido a Elda (Alicante) al dentista, llevaba sin el mantenimiento de mis brackets desde Enero, esta semana se me soltó el arco, he venido a la clínica de mi dentista y amiga, me voy a Madrid mañana por la tarde", decía muy enfada.

Según ha apuntado la joven, han sido muchos los comentarios que ha recibido tras haber publicado una foto junto a Fabio en una casa que no era la suya. "Fabio se ha tomado las medidas para los brackets y se ha arreglado las carillas. Hemos venido con permiso y los justificantes correspondientes y así se lo hemos hecho ver a la policía nacional", sentenciaba la joven.