6 oct 2020

Sonsoles Ónega nació en Madrid el 30 de noviembre de 1977. Periodista, presentadora de televisión y escritora. Hija del también periodista Fernando Ónega y hermana de Cristina Ónega. Sus primeros pasos fueron en CNN+ y Cuatro. En 2008 y hasta 2018 ejerce como corresponsal parlamentaria en los servicios informativos de Telecinco. Después de una década, abandona el Congreso de los Diputados para presentar Ya es mediodía, en Telecinco. Colabora como en los programas de Carlos Herrera y Ángel Expósito en COPE. Su faceta literaria no deja indiferente, prueba de ello es el éxito que han tenido sus cinco novelas, con una de las cuales ganó el Premio de Novela Fernando de Lara (2017).

En estos momentos tan difíciles, Sonsoles nos ha sorprendido este verano con sus dos últimos proyectos profesionales: ha presentado junto a Jorge Javier Vázquez y Nuria Marín un reality show, La Casa Fuerte (Telecinco), y ha publicado su último trabajo literario, Mil Besos Prohibidos (Planeta). En él cuenta la historia de Constanza y Mauro: «Es una historia que me apetecía contar, no son personajes reales, pero podrían serlo perfectamente...». «Aunque pase mucho tiempo siempre queda algo de esos primeros amores…».

Un año lleno de proyectos y cambios para Sonsoles Ónega. Un libro, un reality y Denver.

Hoy Corazón Denver, ¿es un nuevo amor en su vida?

Sonsoles Ónega Sí. Es un Pomerania y muy joven, todavía no ha cumplido un año.

H.C. El nombre es muy televisivo.

S.O. Es como el personaje de La casa de papel. (Denver personaje de la serie de Netflix interpretado por el actor español Jaime Lorente). El nombre lo eligió mi hijo mayor (Yago). Fue innegociable.

H.C. ¿Por qué decidió tener un animal de compañía?

S.O. Siempre hemos querido tener una mascota. Surgió la oportunidad y pensé: ¡Sí! ¿Por qué no? Fue un regalo para mis hijos, aunque confieso que a mí me ha dado la vida.

H.C. Cuando se incorpora a la vida familiar una mascota hay costumbres y responsabilidades nuevas. ¿Qué comparten juntos?

S.O. ¡Todo! Es uno más en la familia. Tiene un carácter maravilloso, así que se cuela en todas partes con nosotros. Me acompaña al súper…

"Lo que más me gusta es cómo se responsabilizan mis hijos de Denver"

H.C. Denver es muy joven, pero seguro que ya puede contarme alguna de sus costumbres o anécdotas.

S.O. Es súper inteligente. Ha aprendido muy rápido a hacer pipí en su sitio, pide salir y le encantan los lapiceros de mi hijo pequeño. ¡Se los quita! Durante el confinamiento, le sacábamos para que diera paseos cortos porque era un cachorro, pero se cansaba enseguida. Aún así, los niños jugaban muchísimo con él.

H.C. Los animales de compañía en ocasiones nos enseñan muchas cosas. ¿Qué le ha enseñado su perro?

S.O. Su lealtad. ¡Y mira que lleva poquito con nosotros!

H.C. Tiene dos hijos (Yago y Gonzalo). Hay especialistas que consideran que los animales de compañía aportan muchos beneficios. ¿Qué ha supuesto la llegada de Denver?

S.O. Estoy convencida de que eso es así. Lo que más me gusta es cómo se responsabilizan mis hijos de él.

H.C. Durante el confinamiento estuvo todos los días al frente de Ya es mediodía (Telecinco). ¿Cómo recuerda esos meses?

S.O. Las primeras semanas fueron durísimas. Y creo que lo han sido para todos los compañeros. No sabíamos bien qué estábamos contando, cómo acertar con la información, seleccionar la que era buena de la que podía generar más confusión. Y además de todo eso, sumar el drama de las cifras que siempre tienen detrás una historia personal.

H.C. ¿Qué es lo que más le impactó?

S.O. La muerte en las residencias de mayores me ha impactado mucho. La soledad de los enfermos aún sobrecoge. ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto? Y, ¿qué me dices de las mujeres que estuvieron confinadas con sus parejas y sufrieron todo tipo de violencia, la visible y la invisible? En fin, es la guerra de nuestra generación

H.C. Una de las preocupaciones de los psicólogos son las secuelas que pueda producir esta pandemia entre otras, el miedo. ¿Usted lo ha sentido?

S.O. No. Miedo, no, pero sí me preocupa que mi familia esté bien y que salga razonablemente bien de todo esto.