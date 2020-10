7 oct 2020

Hace diez años, Larissa de Macedo Machado, tenía 17 años y ya fantaseaba con conquistar el mundo. Le faltaba encontrar quien le diera ese empujón para hacer del mundo de la música su modo de vida. Lo encontró. Para empezar, se hizo con un nombre artístico. Anitta. Y así es como se la conoce a lo largo y ancho del mundo. Para seguir, en 2013, consiguió la complicidad de Warner Music para lanzar 'Show das Poderosas'.

Aquella fue la primera piedra para edificar ese castillo desde el que, ahora, reina en la música latina. ¿El ingrediente principal para cocinar este plato digno de un restaurante Michelin? Creer en ella misma. Porque cuando se le pregunta si se imaginaba triunfando de esta manera, su respuesta es tajante, sin ofrecer ni media duda: "Sí, hace diez años me imaginaba que iba a tener este éxito, pero no me preguntes cómo. Desde niña yo le decía a mi madre: “Voy a ser cantante, voy a tener mucho éxito…”. Es una locura, porque ha pasado.

Yo soy así: cuando quiero algo, lo hago"

"Mi familia me decían: 'Ok, hija'. Me apoyaban, pero no porque creyeran que fuese a pasar sino porque me aman y me apoyaban, porque quieren que sea feliz. Pero tenían mucho miedo de que yo me frustrara por no lograr mis expectativas, mis sueños", matiza sobre cómo desde su entorno intentaban hacerle tener una perspectiva más realista, pero... "Pero yo soy así: cuando quiero algo, lo hago. Lo que le damos al universo, es lo que nos viene de vuelta, y yo le doy cosas buenas. Yo tenía la seguridad en mi cabeza, casi sobrenatural, de que esto iba a hacerse realidad".

Momento dulce

Hoy, acaba de ser nominada de nuevo a los Grammy Latinos. Algo que ya había ocurrido, desde 2014, en otras tres ocasiones. Quizás por eso, y porque en estos momentos todos tenemos el foco puesto en la pandemia, hasta se le había olvidado que podía recibir la llamada informándole de que opta, de nuevo, a ser galardonada. "Las nominaciones a los Grammy Latinos han sido una felicidad, porque no lo esperaba. Estaba enfocada en otras cosas y ni me acordé de que eran las nominaciones y fue una muy buena sorpresa".

"Es bueno que venga algo que nos haga sonreír y recordar tiempos mejores en medio de la pandemia. Es importante. No solo para los artistas que llevamos tanto tiempo sin poder hacer nuestro trabajo, subirnos al escenario, sino también para el público. Que haya entretenimiento mientras haya dificultades para salir con normalidad a la calle", dice al otro lado de la videollamada, en la que no para de sonreír en ningún momento, pero dejando una estela de nostalgia por aquellos tiempos de la vieja normalidad.

Anitta acaba de lanzar 'Me gusta' (con Mike Towers y Cardi B: ahí es nada). Y está más que orgullosa del resultado que ha conseguido en tan poco tiempo desde que llegó a nuestros reproductores de música: "Yo no creía que tendría un éxito tan grande. Están sorprendiéndome mucho los resultados. Llegamos al Top 100 de Billboard, por ejemplo, que era algo que tampoco esperaba. Estoy muy feliz".

Para quien no la haya escuchado (además de que puede hacerlo aquí abajo), así define este 'single' la autora de la obra: "La canción es una mezcla cultural de diferentes músicas brasileñas: funk con otro ritmo urbano de Brasil. Fue perfecto, porque metimos un poco de pop comercial, del que suena en la radio. Para mí es muy emocionante que la cultura de mi país esté sonando en tantos lugares del mundo. Y ver cómo mi trabajo va creciendo".

Este no es sino un granito de arena más en la montaña de cultura que se ha generado y tras la que nos hemos refugiado en estos tiempos tan complicados. "Ahora la gente está valorando de verdad la importancia del entretenimiento, de nuestro trabajo. No solo como algo para pasar el tiempo, sino como un elemento que es bueno para la cabeza. Tenemos la responsabilidad de dar razones a la gente para que se ría, se divierta, se lo pase bien… Es un placer poder ser parte de esto", reflexiona la artista brasileña.

A la que, por cierto, le encanta pasar por nuestro país. Las vacaciones de verano, las pasó en Ibiza. Eran tiempos mejores, con menos restricciones, que los que estamos afrontando ahora. Así que, pudo disfrutar. "En España la gente está siempre muy pendiente de lo que estoy haciendo y siempre que voy y me reconocen, me llenan de cariño. He estado de vacaciones en Ibiza y soy muy bien recibida. También la prensa me hace sentir muy valorada, que mi trabajo va por el camino correcto", lanza piropos hacia nosotros una mujer que, a pesar de su juventud, ya sabe lo complicado que es hacerse un hueco en el mundo de la música.

Escogí ser un tipo de artista muy abierta, muy libre sexualmente"

Precisamente, por cuestión de género. Ella misma explica que "Cuando eres mujer en esta industria, la mujer sufre aún más, tiene más barreras que romper para triunfar". También revela que ha tenido que superar mayores escollos por la clase de música que hace. O por lo que expresa con ella, que ha servido para ser prejuzgada: "Principalmente, porque yo escogí ser un tipo de artista muy abierta, muy libre sexualmente en mis canciones. Hablo de lo que siento, de todo lo que se me viene a la cabeza, no tengo secretos… La gente sabe todo de mí, porque soy muy abierta":

Seguirá siendo así. No le ha ido mal hasta el momento. Y no dudamos que aún le queda mucha proyección. Aunque solo sea porque proyecta buen rollo. Porque jamás deja de creer. No dudamos en que aún le quedan sueños, y dados sus precedentes, desde aquí confiamos en que los haga realidad.