7 oct 2020

Sobre la entrevista que ofreció el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe' María Teresa Campos se ha hablado mucho estos días, pero más por la actitud que tuvo con le presentador, Jorge Javier Vázquez, que por el propio contenido de la misma. Ahora, ha sido él mismo quien ha hablado de cómo se sintió durante esa charla con la veterana comunicadora.

Fue este martes. En el plató de 'Sálvame'. Jorge Javier no pudo contenerse y acabó explotando: "No puedo entender que me pusiera las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia. Lo pasé muy mal el sábado en la entrevista con Teresa y creo que no me lo merezco".

Porque Vázquez hacía hincapié en todo lo que ha tratado de cuidar de María Teresa desde su posición en los momentos más duros de la presentadora: "He intentado protegerla por el cariño que le tengo. Muchas veces hemos hablado por teléfono nos hemos desahogado los dos". Él siempre ha dado la cara por ella y le ha servido de arropo y no puede entender el trato recibido. Mal trato. Así lo sintió él.

"Lo que pasó el sábado ella no me cabe en la cabeza que me lo hiciera a mí. Y sobre todo hay unas líneas rojas que yo por honestidad no puedo pasar. Hay temas con los que no se puede hacer broma bajo ningún concepto. Hay bromas o temas sobre los que jamás se pueden hacer bromas porque hay muchas posibilidades de que los tiros salgan por la culata. Yo puedo recibir críticas, puedo gustar, puedo no gustar, pero hay algo por lo que no puedo pasar", proseguía con el desahogo.

"Recibí una llamada de mi madre. Creo que jamás la he escuchado hablar con un tono de voz tan entrecortado, tan preocupado, tan indignado. Su primera pregunta fue: '¿Estás bien?' Yo, claro, había salido de una entrevista que fue un auténtico 'shock'. No acababa de calibrar lo que había sucedido. A las 3:15 de la madrugada me dijo: 'Si la llego a tener delante no sé lo que le hago. No te puede imaginar cómo están tus hermanas'", explicaba cómo se tomó su familia lo que se vivió en ese plató.

"Lo que tengo es tristeza y decepción. Por mi parte no sé qué pasará, pero no tengo ningún interés ya en tener ningún tipo de relación ni con ella ni con sus hijas. Después de la entrevista del sábado me siento profundamente liberado porque no es la primera vez que María Teresa Campos me ha maltratado en un programa de televisión", decía con mucha claridad Jorge Javier.

"Me sentí víctima de una trampa porque la conozco desde hace muchísimos años. María Teresa ha sido una persona a la que le tenido mucho cariño, pero hay situaciones que no estoy dispuesto a pasar. No tengo ganas de hablar con ella. No lo intentes, María Teresa, porque a lo mejor pasará mucho tiempo hasta que tenga ganas", dejaba ver que habrá un antes y un después en su relación.

Y remataba: "Ella no tolera que nadie quede por encima de ella en un plató. Es algo que se la llevan los demonios. Ahora mismo no tengo argumentos para encontrar que sea buena persona. Es lo que me tiene roto. Todo el amor que le sientes a una persona… María Teresa ya no es parte de mi vida".