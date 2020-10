11 oct 2020

Las hermanas Campos han puesto los pies en 'Viva la Vida' con un objetivo claro: defender a su madre de las críticas del atosigo de Jorge Javier Vázquez desde que tuvo lugar la entrevista de la discordia el fin de semana pasado.

Esta semana la matriarca del clan ha sido la más criticada, y no han dejado lugar a dudas: Mediaset está en llamas con el tema. Las primeras palabras de Terelu Campos en directo, no dejan lugar a dudas, "Estamos de todo, menos bien", decía. A lo que su hermana, Carmen Borrego, añadía, "Es un punto y a parte en nuestra carrera en televisión. Me he planteado muchas cosas, desde no venir, aunque creo que se podría interpretar a modo de cobardía o que fueran otras personas de mis familia las que diesen la cara por mí", contaba a Emma García.

Terelu explicó, con lujo de detalles cómo sintió ella la entrevista: "No había una malintencionalidad en sus palabras, pero entiendo profundamente el malestar de la madre y las hermanas de Jorge porque si se ve fuera de un juego, tuvieron que flipar en colores. Pero de ahí a todo lo demás, no creo que se tendría que haber llegado hasta donde estamos. Pero creo que hay que parar esto ya", decía, después de confesar que Jorge Javier no le había cogido el teléfono en ningún momento y que ella, no creía que estuviera enfadado durante la entrevista. "Creo que la situación para mi madre ahora es muy difícil. Han tenido otras peleas y se han reconciliado, espero que esto no sea definitivo", admitía Carmen Borrego.