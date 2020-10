12 oct 2020 sara corral

Fani Carbajo y Christofer se convirtieron desde su paso por 'La isla de las tentaciones' en una de las parejas más polémicas y seguidas. Y es que, ¿quién puede olvidarse tan de ese 'Estefaniaaaaaa'?. A pesar de haber arreglado sus problemas e incluso haberse casado en pleno directo, este fin de semana la pareja ha vuelto a estar en punto de mira tras someterse a este polígrafo junto a Rubén, la tentación de Fani en el programa.

Fani y Christofer se sentaban en el plató de 'Sábado Deluxe' para someterse a un par de preguntas sobre su relación y el papel que jugo Rubén, tentación de Fani en la isla, en esta. Mientras Fani y Rubén se sometían a esta prueba, Christofer lo veía todo desde una sala a la que los propios colaboradores habían llamado 'la sala del ciervo'.

"Estoy en una sala vip aquí no ha ningún ciervo", decía él a su vez muy molesto y apunto de llorar. "Estoy aquí porque es trabajo, por motivo económicos", añadía Christofer cabizbajo mientras veía la fuerte conexión que había entre su novia y Rubén.

Tras la actitud de su novia y los constantes comentarios de los colaboradores, Christofer se ha levantado medio llorando de su sillón abandonando la sala mientras decía: "Esto no, esto no... Se me está humillando como nunca en la vida". Mientras tanto, Fani, enfadada con él, decía que esperaba que no fuese a dormir esa noche a casa porque no quería verle.