13 oct 2020

Sin duda, la pareja protagonista de esta segunda edición de 'La isla de las tentaciones' está siendo la formada por Tom Brusse (todos sus negocios fuera del 'reality') y Melyssa Pinto. Porque si los celos eran el motivo que les llevó a volar hasta República Dominicana, está quedando más que claro que ella tenía razones para dudar de su fidelidad.

El trato de Tom a Melyssa (su madre ya hizo la semana pasada un 'spoiler' de que, a día de hoy, ya no están juntos), ha dado para muchos debates en televisión. Y entre los colaboradores de Telecinco que se han manifestado públicamente, la última y más dura ha sido María Patiño, que ayer no se cortaba ni un pelo a la hora de hablar de unas imágenes en las que Melyssa aparecía rota llorando en el suelo.

¡Que no me encuentre a Tom por los pasillos de Mediaset!"

"Me produce tanta ternura... porque en esos momentos ¿cómo alivias el dolor?", comenzaba Patiño antes de descargar contra el marroquí: "A ella se le ve inocente y para él no tengo palabras, es un cobarde". Y esto solo era el comienzo, porque las palabras de María sonaban a amenaza de las buenas contra él.

"Él ha tenido la capacidad de hacerle creer que es responsable. Cuando estás enamorada terminas pensando más en él que en tu dolor… es que me da una rabia", manifestaba desde su posición de presentadora de 'Socialité' y antes de añadir: "En cuestión de segundos se te cae el castillo que tenías montado. Me da mucha pena... ¡Que no me encuentre a Tom por los pasillos de Mediaset!".

"En él no veo un error, veo una sensación de descaro. Lo de menos es que se bese. Si me quieres, al menos no me hagas sentir mal, ya que te diviertes ten las narices de decir por qué", remataba Patiño, que deja más que claro de qué lado se posiciona.