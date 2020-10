14 oct 2020

No es la primera vez que Beatriz Luengo habla de ello, pero sí que lo hace dando detalles desgarradores. De los que llegan al alma por su dureza. La actriz y bailarina, que debe la mayor parte de su fama a 'UPA Dance', fue víctima del 'buylling' cuando comenzó a aparecer en televisión, mucho antes de aquella serie de tanto éxito. Al menos, así es como lo percibió pasado algo de tiempo, cuando se sacudió un sentimiento tan duro como es la culpabilidad de alguien que no tiene culpa alguna del comportamiento de terceros.

"Unas chicas de un curso superior empezaron a meterse conmigo por eso", explica, refiriéndose a 'eso' al hecho de que empezó desde muy pequeña a aparecer en un programa de circo que se emitía en televisión. "Cuando era pequeña creía que la culpa era mía, por mi físico. Con el tiempo entendí que esta situación se dio porque empecé a trabajar en televisión y empecé a suponer alguien especial para ellos", explica tras haber asegurado que la cantidad de vello que tenía servía como excusa para el insulto.

"Niña mono", era uno de los más recurrentes. Beatriz recuerda cómo su padre tenía que salir antes de su trabajo para ir al colegio a buscarla y vigilar desde fuera de la verja que la actriz estuviera bien. Que ninguno de los niños sobrepasara ciertos límites. Porque si bien Luengo reconocía en esta intervención en La 1 que su familia siempre le prestó todo su apoyo, deja una sombra al no pronunciarse sobre cuál fue la postura del centro educativo.

"En un mercadillo mi abuela me compró una camiseta que ponía 'Mowgli, el niño mono'. Me obligó a ser valiente, llevarla y cuando me dijeran 'niña mono' yo les respondiera 'sí, pero yo tengo una camiseta y vosotras no' y lo hice en un parque con el corazón a mil", cuenta la anécdota. Quizás una de las primeras que le sirvieron para hacer frente al problema.

"He tenido que trabajar mi recuperación de manera adulta y consciente", reflexiona. Como lo hizo ya en ese libro en el que cuenta su vivencia con el acoso y cómo el mundo se divide entre quienes triunfan al confiar en sí mismos y quienes lo hacen "a base de poner de rodillas al resto para así quedar por encima: siempre van a por las personas más especiales, las que más amenazan su superioridad".

Ella es tan solo una de los muchísimos rostros conocidos que han pasado por esta situación y que han querido contar su historia para da visibilidad al problema e intentar ser parte de la solución a una auténtica lacra.