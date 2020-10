15 oct 2020

24 horas después de ese mensaje a Mila Ximénez pidiéndole que respirara y montádose un lío de los gordos en el plató de 'Sálvame', María Patiño aparecía en escena para ofrecer las explicaciones pertinentes, y acababa rota en llanto y pidiendo disculpas a su compañera, que reconocía estar extremadamente sensible desde que lucha contra el cáncer de pulmón.

María reconocía que se había equivocado entre lágrimas. Porque pesa más el cariño hacia Mila que los rencillas que pudieran surgir de lo dicho en ese mismo escenario un día atrás. Eso sí, dejaba claro: "Tengo una lista de enemigos que me están esperando. Cuando se dicen determinadas cosas en la tele… Yo también recibo mis mensajes".

"He decidido cuidarme. Me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar. No vengo a putear y menos a Mila... Yo no sé qué mas hacer… Tengo que hacer mejor las cosas y ya está", continuaba tras haber asegurado que es consciente de que se centra demasiado en su trabajo porque tiene miedo a perderlo, pero que ha llegado un punto en el que se ha dado cuenta de que tiene que bajar marchas para que este no la engulla.

"Nunca me he planteado que le vaya a pasar nada negativo. No siento que huyo pero sé que hay cosas que tengo que hacer mejor", dejaba claro antes de asumir su responsabilidad por lo que había sucedido: "Podría haber evitado llegar a esta situación y soy la responsable… No me siento bien conmigo misma, no tenía que haber enviado ese mensaje".

Todo aclarado y problema olvidado.