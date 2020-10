16 oct 2020

Pocas cosas le quedan a Lara Álvarez por conseguir. Si soñaba con tener un perfume ya lo tiene y si soñaba con un amor pues también. Discreta en lo que se refiere a su relación con el artista gaditano Adrián Torres, lo que ya no hace es esconder su felicidad.

El sueño de tener su propio perfume ya es una realidad con el lanzamiento de Wild Soul donde deja reflejada su esencia. ¿Pero cuál es el aroma que ha marcado su vida?

El recuerdo de llegar a mi casa. Mi madre es muy limpia y muy cuidadosa con los aromas y conseguía crear esa esencia de hogar que no sabría explicar, pero que reconozco cada vez que abro la puerta. Las orquídeas de mi abuela también me han marcado. Tuvo una tienda de orquídeas y si cierro los ojos me llegan los olores de esas flores recién cortadas.

Me consta que es una mujer metódica. ¿Con los años ha aprendido a relajarse?

¡Se nota que me conoces bien! Soy autoexigente de manera exagerada y aunque eso pueda suponer una superación constante en la evolución personal, en mi caso se convierte en algo negativo, ya que no me permito un fallo y siempre tengo la sensación de que podía haberlo hecho mejor. Me ha pasado en la elaboración de este perfume. Siempre quería entregarme más, tengo la sensación de no estar nunca satisfecha y por eso soy consciente de que debo aprender a relativizar más y convertir una de mis flaquezas en una virtud para poder disfrutar más de lo que hago sin tener esa autoexigencia tan marcada.

Un tercio del año lo pasa en una isla casi salvaje trabajando para un 'reality'. ¿Cómo consigue que no llegue la rutina incluso en parajes tan increíbles?

No tiene ningún mérito. Soy una privilegiada por poder trabajar en algo que me apasiona hasta el punto que mi profesión se ha convertido en mi gran afición. Siento como si me hubiera tocado la lotería al poder vivir de lo que tanto disfruto. Una de las cosas que más me apasionan de mi trabajo en 'Supervivientes' son precisamente los directos porque nunca sabes lo que va a pasar. Siempre es diferente. Esa tensión me provoca una sensación permanente de adrenalina a la que soy un poco adicta.

¿Cuál de los cinco sentidos es el que la hace más vulnerable al amor? Y ya que estamos en ese tema, ¿me puede decir a qué cree que huele el amor?

El amor, cuando es real, me huele a vida, a ilusión, a ganas. No sabría decirte qué nota olfativa ponerle pero sí te diré que reconozco la orquesta final de la mezcla, que es vida e ilusión. En cuanto a los sentidos no puedo quedarme solo con uno. Lo bueno del amor es que es la pérdida de todos. Te dejas fluir y llevar de una manera que no puedes controlar.

¿Qué piensa su pareja de su nuevo aroma? ¿Le conquistó con el perfume?

Reconozco que estoy viviendo, ilusionada y en un momento pletórico disfrutando de la vida como nunca. El perfume no ha podido ser porque se acaba de lanzar, pero espero conocer sus sensaciones a partir de este momento.

¿Ya sabe cómo van a ser sus Navidades?

Siempre intento estar con mi familia en Asturias. Es nuestra tradición y la mejor manera de despedir y empezar un año con la gente que más me importa.

¿Qué otros olores la han marcado?

La tortilla de patatas de mi madre y el olor del Cantábrico cuando está bravo.

Se nota que es muy exigente en su cuidado físico. ¿Cómo lo hace?

Dieta equilibrada e higiene básica en mi limpieza diaria. Pero lo más importante es el trabajo de introspección personal que llevo realizando desde hace seis años, sobre todo los dos últimos, y es que cuando uno se conoce bien y conecta con su esencia no hay maquillaje ni peinado que lo mejore.

¿Le gustaría volver a dar las campanadas en Mediaset este año?

Eso se suele decir más adelante. Aún no sé nada, pero nunca podría anunciarlo antes que las fuentes oficiales. Pero es un reto y un regalo que ya he hecho dos años.

¿Se encarga de sus redes sociales?

Por supuesto que las llevo yo. Es parte de mi vida real, sin guion ni escaleta pero me he propuesto empezar a crear contenidos que puedan ser interesantes por eso voy a potenciar los directos para estar conectada.

¿Se puede saber qué es lo más salvaje que ha hecho últimamente?

Que se pueda contar, te diré que lo más reciente fue bañarme en la playa de Nazaré (Portugal) donde había unas olas enormes y no pude resistirme.