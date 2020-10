24 oct 2020

Macarena Gómez ha sorprendido a sus seguidores publicando una imagen en la cual aparece con el vendaje que se suele utilizar tras realizarse una rinoplastía. "Tenia dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y ...me he agrandado la nariz!!!!!", ha escrito la actriz.

Ella dice que lo ha hecho para poder oler mejor y utilizado la misma respuesta en todos los comentarios: "Llevaba tiempo queriendo oler mejor y al final lo he hecho. No ha sido una decisión fácil pero llevaba tiempo queriéndolo hacer. Era ahora o nunca". Pero su confesión ha generado todo tipo de reacciones.

Hay quienes no entienden qué ha llevado a la actriz a tomar esta decisión. "Yo flipo, si la tenías perfecta", han comentado. Otros la han apoyado, y algunos, los más escépticos, creen que esta imagen corresponde a una campaña de 'marketing' o una broma. "No te lo crees ni tú, ¡¿Qué rodaje es ?!", ha escrito Itziar Castro.

Por el momento Macarena no ha dado más detalles y, a la espera de tener más noticias sobre la supuesta cirugía estética de la actriz de 'La que se avecina', muchos han bromeado con el hecho de que realmente haya reaparecido con la nariz más grande. "A partir de ahora los vinos los eliges tú", ha escrito Paula Echevarría.