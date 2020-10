25 oct 2020

'Una Gran Familia' es un reto que han puesto en marcha Cruz Roja, la Federación Española de Bancos de Alimentos, el movimiento ciudadano Health Warriors y la empresa Danone.

Hoy Corazón Hablamos con Paolo Tafuri, Director General de Danone España…

Paolo Tafuri Nadie, en este momento, puede permanecer insensible a la crisis en la que estamos. Una crisis sanitaria sin precedentes que ha dado lugar a una importante crisis económica. En la empresa siempre nos formulamos la misma pregunta: «¿Y nosotros qué podemos hacer?». Tenemos una convicción fuerte porque nuestra responsabilidad no se para en la puerta de las fábricas o de las oficinas. Tenemos un modelo de negocio, donde lo económico no existe sin lo social. Como compañía de alimentación es un tema con el que somos particularmente sensibles. Sabemos que hay mucha gente que no puede comer, en particular los niños que son los más frágiles. Una comida saludable debería ser un derecho para los niños, no solo una posibilidad. Por eso hemos montado junto a Cruz Roja y Banco de alimentos, con quienes llevamos más de 30 años trabajando, esta "gran familia".

H.C. Su compañía siempre ha tenido como prioridad ayudar a que los niños tengan una alimentación saludable, inclusiva y sostenible. Cuando compramos algo, nos gusta saber que la firma que está detrás de ese producto es una empresa solidaria.

P.T. El primer elemento sensible es la gente que trabaja aquí y que sabe que es una empresa que tiene, no solo un objetivo económico, sino también una voluntad y una puesta en marcha de acciones concretas de impacto social. Y sí, estoy de acuerdo en que para el consumidor es muy importante. Hay una manera de contar estas cosas y es hacerlo de un modo sincero, honesto y siendo conscientes de que solo podemos aportar un granito de arena en cosas grandes. Y podemos hacerlo, no solo con productos o dinero, sino poniendo en la misma mesa actores diferentes, que tengan un papel que jugar. Estamos muy orgullosos de trabajar con Cruz Roja, con el Banco de alimentos, con Health Warriors, pero también con Ashoka, con la Fundación Trilema… Solos podemos producir los mejores yogures del mundo, pero para el resto de acciones, es necesario crear un sistema.

H.C. Precisamente, en la presentación de este proyecto solidario contaron con la colaboración de Vicente del Bosque y Carles Puyol. Ambos, que saben mucho acerca de lo que es un equipo, hicieron hincapié en que un objetivo así solo se puede conseguir si trabajamos conjuntamente, como una gran familia…

P.T. Son dos personas magníficas que saben, mejor que nadie, lo que significa la palabra 'equipo'. Ellos representan algo absolutamente coherente con nuestro compromiso.

H.C. Un compromiso que, hoy, se hace más necesario que nunca porque se barajan cifras tremendas. Desde el inicio del Estado de Alarma, los bancos de alimentos han repartido un 40% más de comida, con respecto a los meses anteriores. Y entre estas personas hay más de 250.000 niños.

P.T. Y Cruz Roja nos decía que más del 70% de las personas que han acudido a pedir ayuda desde la llegada del Covid-19 nunca lo habían hecho antes. Esto, honestamente, nos pone en una situación de gran responsabilidad. Por eso se están creando cosas magníficas, como Health Warriors que son gente como tú y como yo, ciudadanos normales que, sintiendo una emoción especial, comenzaron dando comida al personal sanitario, que pasaba 24 horas al día en hospitales y no podían salir ni a comer. Una vez que han empezado a hacer esto, han decidido no parar, porque hay gente que lo necesita, que no tiene nada saludable que comer. Se hace de manera muy espontánea, pero muy bien organizada.

H.C. Lo peor de todo, es que esta situación de vulnerabilidad para tantas familias va a prolongarse en el tiempo…

P.T. Eso es lo que creemos. Siempre hemos hecho muchas cosas para cuidar nuestro ecosistema, con la pandemia se ha hecho más necesario. Hemos creado un programa llamado: 'Alimentar por amor', que es una manera de ayudar a los que lo están pasando mal.

H.C. ¿Cómo llega la ayuda a Cruz Roja, al Banco de Alimentos y a Health Warriors?

P.T. Por una parte, tenemos la web: www.unagranfamilia.es que la gestiona Cruz Roja y que recoge todas las aportaciones económicas de quienes quieren colaborar. Por otra parte, Danone, con la venta de nuestros packs familiares de yogurt natural, realiza una donación. Nosotros no damos directamente, si no que lo hacemos a través de organizaciones creíbles, que tienen la capacidad de suministrar y que, además, son garantes de que todo vaya adonde tiene que ir. La ayuda a estas familias del área metropolitana de Barcelona se materializa en cajas de alimentos saludables, revisados por la Fundación Alicia, porque no todo vale. A nosotros, como decías, nos gusta hablar de alimentación saludable, inclusiva y sostenible.

H.C: Su compromiso social no para…

P.T. No, por eso, a finales de mes daremos continuidad a esta iniciativa, organizando unas jornadas, llamadas: "Alimentando el cambio juntos". Para mí, las reglas son las siguientes: no hablamos si no hacemos. Lo hacemos siempre con gente que sabe más que nosotros y es garantía de que lo que estamos haciendo es lo que la gente necesita. Y, por último, tenemos que contar con los medios para hablarlo de manera objetiva, para que se sepa y así se pueda contaminar y contagiar de manera positiva.