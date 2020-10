27 oct 2020

El último gesto de Rocío Flores en sus redes sociales podría ser interpretado como una provocación o como la señal definitiva de que ha tirado la toalla, que ya no le queda más mínima esperanza en que ese encuentro con su madre, Rocío Carrasco, para limar asperezas vaya a darse. Ni a corto ni a medio ni a largo plazo.

Es cierto que no es la primera vez que la joven tiene un detalle con la mujer de su padre, Olga Moreno, a la que se ha referido en más de una ocasión como su madre (al menos, que ha cumplido esa función en los últimos años), pero también que el movimiento y, sobre todo, las palabras de esta en su Instagram llegan en ese punto crucial que provoca que pensemos que ya no hay opciones de que su madre biológica la escuche.

El pasado 3 de octubre Olga cumplía años. Rocío estaba lejos, en un viaje con algunos de sus compañeros de 'Supervivientes'. Así que no pudo ni estar a si lado ni mucho menos celebrarlo con ella. Este fin de semana le preparaba una sorpresa que dejaba a Moreno con la boca abierta y la emoción hecha un nudo en la garganta. Porque no se esperaba la 'beauty party', con la complicidad de sus mejores amigas, que le tenía preparada.

"Fue el cumpleaños de Olga hace poco y no pude estar...Ahora le he querido hacer un súper regalo y he organizado una beauty party ¡Lo mejor para la mejor!", empezaba desvelando con emoción Rocío, que mostraba en sus 'stories' varias imágenes de esa jornada de chicas que habían pasado.

"Quería regalarte algo especial, algo mágico, que pasaras un día con tus amigas de ensueño, que te olvidaras del mundo por un día y te centrases en ti, en disfrutar de ti, porque sí . Porque te lo mereces todo", escribía al lado de un par de imágenes en las que se puede ver cómo disfrutan de lo que ella había organizado con tanto cariño. Unas palabras no solo de halago a Olga, sino que tienen un matiz que deja a su verdadera madre al margen de su vida... ¿de una vez por todas?