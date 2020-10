29 oct 2020

Han pasado diez meses desde aquel comunicado en el que María Teresa Campos anunciaba lo que era un runrun desde semanas atrás: que su relación con Edmundo Bigote Arrocet había llegado a su fin. El tema ha traído mucha cola. Primero por los continuos rumores de infidelidad durante los años que estuvo con la presentadora y que ellos siempre taparon. Lo segundo, por las especulaciones de una posible vuelta para ellos a los que María Teresa contestó con una más que polémica entrevista en el 'Deluxe'.

Sobre lo primero, esos escarceos que podría haber tenido, estaba sobre aviso de que podía pasar. Así lo recuerda María Jiménez, que se encuentra en plena promoción de 'La vida a mi manera', ese disco con el que regresa a la escena musical después de ese susto que le dio su salud y que nos hizo pensar por momentos que debíamos preocuparnos por su vida. En ese marco, ha dado unas declaraciones a la revista 'Lecturas' que le pueden costar otro cabreo de la Campos.

Porque la sevillana recuerda cómo, cuando María Teresa cayó en las redes del amor por el humorista chileno, ella le hizo una advertencia muy clara, sentada en el plató del 'Deluxe': Edmundo siempre ha sido mujeriego y estaba segura de que no iba a ser una excepción por muy seria que fuese la relación con María Teresa.

¿La reacción de la comunicadora? "Me llamó como una leona a las once de la mañana y yo tengo el sueño cambiado y me había dormido a las nueve... 'Mira, Teresa, que estoy dormida', le dije", comienza relatando a Toñi Moreno, que es la encargada de hacerle esta entrevista para la mencionada publicación. "Y ella seguía: '¡Edmundo está muy enfadado contigo!'. Y le dije: '¡Que me dejes!'.

La sevillana explica que tiene muy buena relación con Edmundo desde hace mucho tiempo, y que si bien le reprendió ese comentario y le espetó que no fuese "pendenciera", no le negó en ningún momento lo que se hizo evidente tiempo después, con ese trasiego de entradas y salidas de mujeres en el pisito de soltero que tenía en Madrid.